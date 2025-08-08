W sierpniu podlej nim maliny. Będą słodkie i dorodne jak nigdy

Maliny to jedne z najzdrowszych i najsmaczniejszych letnich owoców. Do tego są niskokaloryczne i można jeść je w dużych ilościach bez wyrzutów sumienia. Ze względu na wysokie ceny w sklepach warto uprawiać je w przydomowym ogródku - zasady pielęgnacji są proste, a sprytny trik w sierpniu sprawi, że krzewy obsypią się dorodnymi i soczystymi owocami. Sprawdź, dlaczego warto jeść maliny i co zrobić, by na krzewach było ich jeszcze więcej.

Podlej maliny domowym nawozem. Krzewy będą się uginać od słodkich owoców
Spis treści:

  1. Dlaczego warto jeść maliny?
  2. Maliny - zasady uprawy
  3. Najlepszy sierpniowy nawóz do malin

Dlaczego warto jeść maliny?

Maliny zawierają wiele cennych dla zdrowia witamin - kwasy organiczne, flawonoidy, związki śluzowe i lotne związki zapachowe. Znajdziemy w nich witaminy z grupy B, witaminę C i E, a także spore ilości wapnia, potasu, magnezu i żelaza. Te pyszne i soczyste owoce to także skarbnica silnych przeciwutleniaczy, które działają przeciwzapalnie i opóźniają procesy starzenia się. Są też wsparciem w profilaktyce antynowotworowej. Maliny są też niskokaloryczne i obniżają poziom glukozy we krwi po posiłkach bogatych w skrobię. Przetwory z malin są również niezastąpione przy sezonowych infekcjach wirusowych i bakteryjnych. Sok z malin działa rozgrzewająco i napotnie.

Maliny - zasady uprawy

Maliny są proste w uprawie i poradzi sobie z nimi nawet ogrodnik amator. Krzewy należy sadzić w nasłonecznionych i osłoniętych od wiatru miejscach. Maliny preferują próchniczą i lekko przepuszczalną glebę. W czasie dojrzewania owoców konieczne jest regularne podlewanie, a także nawożenie środkami bogatymi w potas. Kluczowe jest także odchwaszczanie oraz przycinanie pędów - maliny letnie owocują na pędach dwuletnich, więc po zbiorach należy przyciąć te pędy tuż przy ziemi. Maliny jesienne owocują na pędach jednorocznych, więc przed zimą można je wszystkie przyciąć przy ziemi.

Regularnie podlewaj i usuwaj chwasty, by krzewy malin rosły bez zarzutu
Najlepszy sierpniowy nawóz do malin

Jeśli chcesz delektować się dużymi, soczystymi, a przede wszystkim słodkimi malinami, w sierpniu stosuj nawozy bogate w potas oraz fosfor. Najlepiej sprawdzi się kompost, popiół drzewny, mączka bazaltowa lub obornik granulowany.

Możesz też przygotować domowy nawóz do malin. Do litra przegotowanej lub odstanej wody wystarczy dodać jedną łyżkę popiołu drzewnego, jedną łyżeczkę miodu naturalnego oraz 1 łyżeczkę drożdży. Całość należy dokładnie wymieszać i odstawić na kilka godzin. Po tym czasie nawóz jeszcze raz mieszamy i podlewamy krzewy. Domowy nawóz najlepiej stosować raz na 2 tygodnie - rano lub wieczorem.

