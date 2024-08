Najlepszy dodatek do kawy? Zamienia napój w złoto

Łatwo się domyślić, że nazwa "złota kawa" odnosi się do intensywnego koloru, który jest efektem dodatku kurkumy. Złocista barwa przyprawy jest nie tylko atrakcyjna wizualnie i sprawia, że napój wygląda jak z najlepszej kawiarni. Kurkuma, określana mianem indyjskiego szafranu, to skarbnica cennych dla zdrowia właściwości. W kategorii najlepszych dodatków do kawy ma poważne szanse na złoty medal.