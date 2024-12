Wiemy już, że kuloodporna kawa w kokosowej wersji doda nam energii i pomoże pobudzić metabolizm, ale warto wiedzieć, co trzeba do tego napoju dodać. Przede wszystkim króluje zwykła czarna kawa, ale także: olej kokosowy, który dostarcza średnio nasyconych kwasów tłuszczowych. To właśnie one wpływają korzystnie na przemianę materii, ale także wpływają pozytywnie na układ nerwowy, w tym mózg. Dodatek mleczka kokosowego zapewnia wyjątkowe doznania smakowe, ale to także źródło zdrowych tłuszczów, które z kolei wspierają pracę żołądka i jelit, a także pobudzają procesy trawienia. Na koniec całość dopełnia szczypta cynamonu, która dodaje aromatu, ale także działa przeciwzapalnie i zapewnia solidną dawkę przeciwutleniaczy.