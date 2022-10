Dodaj łyżkę majonezu do jajecznicy. Niewiarygodne, jak dobrze będzie smakować

Jajecznica jest prostą potrawą z rozmąconych jaj, usmażonych na patelni na nagrzanym tłuszczu. Uznaje się ją za jedno z najprostszych dań, które znane jest na całym świecie. Co więcej, to zdrowa alternatywa na śniadanie. Jajka są bowiem obfite w białko, witaminy oraz składniki mineralne, niezbędne w naszej diecie. Z dodatkiem warzyw to niezwykle zdrowy posiłek.

Przygotowując jajecznicę możemy mocno eksperymentować. Dodać boczek, szczypiorek, szynkę czy pieczarki. To podstawowe dodatki, które często trafiają do jajek. Tymczasem niekiedy warto lekko zaszaleć. Pomóc może majonez.

Idealnie puszysta jajecznica. Dodaj majonez

Jak przyrządzić idealnie puszystą jajecznicę? Przygotujmy 35 g masła, 3 jajka, pomidorki koktajlowe, 1,5 łyżeczki majonezu, sól oraz szczypiorek.

Masło rozgrzewamy na patelni, dodając pomidorki. Podsmażamy je lekko przez około 3-5 minut, obracając co jakiś czas. W misce roztrzepujemy jajka, które następnie wylewamy na patelnię z pomidorkami. Kiedy jajecznica będzie już niemal ścięta, dodajemy majonez. Mieszamy na wyłączonym palniku, doprawiamy solą oraz dodajemy szczypiorek. Gotowe! Jajecznica jeszcze nigdy nie była tak puszysta.

