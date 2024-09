Do dużej miski przesiewamy mąkę razem z proszkiem do pieczenia, mieszamy i odstawiamy na bok. W kolejnym kroku oddzielamy białka od żółtek.

Białka ubijamy na sztywną pianę, a następnie stopniowo dodajemy cukier zwykły i waniliowy. Mieszamy do całkowitego rozpuszczenia się składników.

Kiedy cukier się rozpuści, zmniejszamy obroty miksera do minimum i dodajemy pojedynczo żółtka oraz wlewamy cienkim strumieniem olej roślinny.

Do tak przygotowanej masy jajecznej dodajemy przesianą mąkę z proszkiem do pieczenia i delikatnie mieszamy. Surowe ciasto wykładamy do wyłożonej papierem do pieczenia foremki o wymiarach 25 × 35 cm.

Biszkopt pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 st. C przez 30-35 minut lub do uzyskania suchego patyczka. Upieczony spód wyciągamy na kratkę i pozostawiamy do wystudzenia.

Kiedy ciasto stygnie, zabieramy się za krem. Białą czekoladę łamiemy do garnka, wlewamy 250 ml śmietanki kremówki i mieszamy do rozpuszczenia.

Tak przygotowaną mieszankę schładzamy w lodówce, a następnie przelewamy do wysokiej miski, dolewamy pozostałą ilość śmietanki i ubijamy mikserem do uzyskania puszystego i sztywnego kremu.

Ostatni etap przygotowania ciasta należy do jabłek. Zaczynamy od dokładnego ich umycia, obrania oraz pokrojenia w kostkę.

Owoce przekładamy do garnka, zalewamy 50 ml wody, dodajemy cukier i cynamon. Podgrzewamy przez 5-8 minut. W tym czasie jabłka delikatnie się rozgotują.

Kiedy jabłka będą gotowe, rozpuszczamy galaretki w 500 ml wody, a następnie wlewamy do jabłek i całość mieszamy.

Lekko ostudzone jabłka z galaretką wykładamy na biszkopt i wstawiamy do lodówki do całkowitego stężenia. Najlepiej zrobić to wieczorem i wyciągnąć rano.