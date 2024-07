Sok cytrynowy wykorzystujemy przy przygotowywaniu rozmaitych potraw - możemy pozyskać go więcej, gdy włożymy cytrynę na kilkanaście minut do bardzo ciepłej/gorącej wody (ale nie do wrzątku!). Innym sposobem, by dosłownie wycisnąć z niej jak najwięcej, jest poprzedzenie wyciskania ugniataniem jej lub kilkakrotnym turlaniem po blacie (z jednoczesnym lekkim dociskaniem jej do powierzchni stołu). Nawiasem - najbardziej soczyste będą cytryny zerwane w Europie (nie przebyły tak długiej drogi jak te, które przywędrowały z innych zakątków świata). Sok sprawi, że niektóre skropione nim produkty nie ściemnieją i dłużej zachowają atrakcyjny wygląd. Odnosi się to przede wszystkim do oczyszczonych grzybów (zwłaszcza pieczarki ciemnieją szybko), startego na sałatkę selera, jabłka, obranych i pokrojonych bananów oraz gruszek.