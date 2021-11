Najpopularniejszymi alkoholami, które przygotowujemy domowymi, tradycyjnymi metodami są nalewki owocowe. To trunki spirytusowe poniżej 80 proc., które są produkowane na bazie wysokoprocentowego alkoholu etylowego.

Według ustawy, produkowanie takich nalewek na własny użytek w domowych warunkach jest zwolnione z opłacania akcyzy, w myśl tego, że do ich produkcji wykorzystuje się alkohol, od którego oprowadzono już akcyzę. Podobnie jest zresztą z piwem, winem, cydrem i napojami fermentowanymi, które nie są przeznaczone do sprzedaży.

Nie musimy zakładać działalności gospodarczej ani nigdzie tego zgłaszać - wystarczy skorzystać z legalnie kupionego spirytusu lub wódki i produkować trunki wyłącznie na własny użytek.





Domowy alkohol jest nielegalny? To możliwe!

Co będzie więc karalne? Przede wszystkim wykonywanie nalewek i innych alkoholi na sprzedaż - to wymaga zezwoleń i działalności gospodarczej, a nalewki - tak jak inne napoje alkoholowe - muszą być oznaczone banderolą przy sprzedaży. Sprzedaż alkoholu - jak choćby nalewek - bez zezwolenia może na nas ściągnąć wysoką grzywnę. Jeśli będzie to sprzedawanie podczas imprezy masowej, możemy zapłacić nawet od 10 000 do 500 000 złotych!



Nie wolno nam także przygotowywać destylatów - tych nie możemy robić nawet na własny użytek.





napoje spirytusowe, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w wyniku destylacji po fermentacji alkoholowej

Dlaczego? Ponieważ w Polsce produkcja alkoholu etylowego jest prawnie zakazana. Niedozwolone jest więc pędzenie bimbru.



