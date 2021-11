Co zrobić, by panierka była idealna?

Idealna panierka do schabowego musi dobrze trzymać się mięsa - trzeba więc je odpowiednio przygotować. Mięso należy mocno rozbić pod folią spożywczą, na ok. 5 milimetrów. Następny krok to przygotowanie trzech płaskich naczyń, do których wsypiemy bułkę tartą, mąkę oraz wlejemy jajko.

Prosty przepis na panierkę idealną. Zawsze się udaje!

Przygotowane wcześniej kawałki mięsa zanurzamy w naczyniach w odpowiedniej kolejności. Najpierw wkładamy je do naczynia z mąką, później z jajkiem i na końcu do tego z bułką tartą. Kolejność ma ogromne znaczenie, bo pozwala na uzyskanie idealnej struktury i dobrej przyczepności chrupiącej warstwy do mięsa.

Reklama

SEKRET: Panierka nie musi wcale ściśle przylegać do mięsa! Wystarczy, że będzie lekko przyklejona do jego powierzchni - to gwarancja, że wyjdzie chrupiąca i delikatna.



Mięso obtoczone w panierce należy smażyć lub piec w piekarniku. Obracamy je dopiero wtedy, gdy po smażonej lub pieczonej stronie zarumieni się na złocisto. By urozmaicić panierkę, możesz dodać do bułki tartej soli, pieprzu i ulubionych ziół.



Smacznego!





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Fish pie Polsat

***

Zobacz również:

Marzysz o świeżym pieczywie? Wykorzystaj patent z jabłkiem!



Placki ziemniaczane jak u babci. Idealnie chrupiące!

Dzięki temu trikowi banany będą dłużej świeże!