Kiszone pomidory są cenne dla zdrowia. Dlaczego warto je zrobić?

Kiszonki są popularne w kuchni polskiej i uznawane za nasze rodzime superfood. Nic dziwnego - wzmacniają organizm, są naturalnymi probiotykami o wielu pozytywnych dla zdrowia właściwościach.

Kiszone pomidory - właściwości zdrowotne

Kiszone pomidory nie są jednak aż tak znane w polskiej kuchni jak kapusta lub ogórki kiszone. Tymczasem są one niezwykle smaczne i mają bardzo pozytywny wpływ na organizm. Są niezwykle cennym źródłem wielu witamin (C, E, K, PP, B), a także innych składników odżywczych takich jak wapń, potas, magnez czy żelazo.



Poza tym, spożywanie kiszonek jest dobroczynne dla organizmu ze względu na działanie bakterii kwasu mlekowego, które należą do szczepów o działaniu probiotycznym - są one dla nas naturalnym antybiotykiem. Dzięki nim poprawiają się nasze procesy trawienne, poprawia się nasza mikroflora jelitowa - a razem z nią odporność całego organizmu, a także reguluje się nasza gospodarka kwasowo-zasadowa.



Kiszone pomidory zawierają dużą ilość witaminy C - nie tylko chroni ona przed infekcjami, ale także należy do przeciwutleniaczy, sprawiających, że nasz układ sercowo-naczyniowy działa lepiej. Reguluje on również ciśnienie krwi.



Jak zrobić kiszone pomidory?

Składniki pomidory (najlepsze są mięsiste gatunki i niewielkie owoce)

2 gałązki kopru,

3 ząbki czosnku,

1 litr wody,

1 łyżka soli niejodowanej,

kilka ziaren pieprzu

Najpierw zagotuj wodę z solą i odstaw do ostygnięcia. Wyparz słoik i umieść w nim połowę przypraw, następnie ostrożnie umieść w nim ciasno surowe i niewyparzone pomidory. Dodaj resztę przypraw i zalej solanką tak, aby pomidory nie wystawały ponad płyn.



Zakręć słoik wyparzoną nakrętką i przechowuj do tygodnia w temperaturze pokojowej.



