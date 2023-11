Domowy piszinger nie ma sobie równych. Mamy świetny przepis na galaretkową masę

Tortowe wafle do przekładania zwykle wypełniamy kajmakowymi czy czekoladowymi, szybko zastygającymi masami - w ten sposób powstaje wyborny piszinger, który ma już parusetletnią tradycję! Świetną odmianą dla klasycznych mas do przekładania wafli może być pyszna, delikatna, ale równie słodka masa przyrządzana z... galaretek! Zobaczcie, jak ją zrobić - to genialny sposób na szybki deser, który posmakuje wszystkim!

Zdjęcie Domowe piszingery - jak je zrobić? / 123RF/PICSEL