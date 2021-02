Dorsz pieczony w warzywach

Może być dorsz, łosoś, sandacz albo pstrąg, nieważne – ryby są zdrowe i trzeba je jeść; najlepiej bez panierki i niesmażone. Ten prosty przepis na szybkie i zdrowe danie rybne z warzywami, pieczone w papilotach, jest też dobrym pomysłem na czyszczenie lodówki – jeśli został kawałek cebuli, trochę kalafiora, kawałek papryki czy pół pomidora, można je wykorzystać!

Składniki 200-300 g wyfiletowanej ryby bez skóry

kilka łyżek oliwy

sól, pieprz

½ sporej cytryny lub 1 limonka

2 łyżki pokrojonych świeżych ziół (natki pietruszki, koperku)

warzywa (kalafior, batat, marchewka, seler, pietruszka, papryka, cebula, zielony groszek, żółta fasolka – co tam mamy w lodówce)

świeży rozmaryn

Przygotowanie:

Filet myjemy, osuszamy ręcznikiem papierowym. Robimy marynatę: mieszamy 2 łyżki oliwy, szczyptę soli, skórkę otartą z połówki cytryny lub całej limonki oraz sok cytrynowy lub limonkowy, dorzucamy pokrojoną pietruszkę lub koperek. Nacieramy rybę marynatą i odstawiamy na 15 minut.



Warzywa obieramy, kroimy w mniejsze kawałki, krótko podsmażamy na łyżce oliwy z małą gałązką rozmarynu.

Z kawałka papieru do pieczenia robimy "łódeczkę", wkładamy do niej warzywa, na wierzchu układamy rybę. Lekko skrapiamy wodą, by danie po upieczeniu było soczyste. Pieczemy 20-25 minut w 170 stopniach. Podajemy natychmiast!

