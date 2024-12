Przygotowanie ciasta szampańskiego nie wymaga dużych, cukierniczych umiejętności. Wystarczy, że połączymy kilka składników i będziemy się cieszyć smakiem pysznego deseru. Zatem do dzieła.

Ciasto szampańskie - składniki:

Do przygotowania ciasta szampańskiego potrzebujemy następujących składników:

4 jajka,

3/4 szklanki cukru,

1 opakowanie cukru wanilinowego,

1 szklanka mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

660 ml śmietany kremówki 30 proc.

500 gram serka mascarpone,

4 płaskie łyżeczki żelatyny,

4 łyżki cukru pudru,

1,5 łyżki kakao,

puszka brzoskwiń,

2 galaretki pomarańczowe,

biszkopty,

100 g czekolady.

3 łyżki mleka.

Ciasto szampańskie - przepis

Puszysty biszkopt to podstawa naszego deseru. 123RF/PICSEL

Przygotowanie ciasta zaczynamy od zrobienia biszkoptu. W tym celu białka z jajek ubijamy na sztywną pianę, a pod koniec tego procesu dodajemy cukier i cukier wanilinowy. Następnie dodajemy żółtka, mąkę, proszek do pieczenia i wszystko dokładnie mieszamy. Przygotowaną masę wlewamy do formy do pieczenia wyścielonej papierem do pieczenia.

Piekarnik rozgrzewamy do 180 st. C, wkładamy naszą masę i pieczemy przez ok. 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy nasz biszkopt i odstawiamy do ostygnięcia.

Galaretki rozpuszczamy w gorącej wodzie i również odstawiamy do ostygnięcia. Brzoskwinie wyjmujemy z puszki i odsączamy je, następnie owoce kroimy na bardzo cienkie plasterki.

Nasz biszkopt przekładamy do drugiej blachy do pieczenia, również wyścielonej papierem do pieczenia.

Do szklanki wsypujemy żelatynę i zalewamy ją w 1/3 szklanki zimną wodą. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy.

Do naczynia wlewamy śmietankę, dodajemy serek mascarpone i cukier puder. Składniki ubijamy do momentu aż powstanie jednolita, sztywna masa. Przygotowaną wcześniej żelatynę wkładamy do kuchenki mikrofalowej i podgrzewamy przez kilka sekund, dzięki czemu stanie się ona płynna.

Do żelatyny dodajemy dwie łyżki przygotowanej masy, energicznie mieszamy i przelewamy do naczynia ze śmietanką, następnie całość miksujemy przez kilkadziesiąt sekund.

Połowę masy przekładamy na upieczony biszkopt i dokładnie rozprowadzamy. Następnie nakładamy pokrojone brzoskwinie, które zalewamy galaretką.

Do masy, która nam została, dodajemy kakao i miksujemy. Na warstwę galaretki wykładamy masę z kakao i rozprowadzamy po całej powierzchni. Kolejny etap to rozłożenie na masie biszkoptów, które delikatnie dociskamy.

Czekoladę kruszymy na mniejsze kawałki, przesypujemy ją do naczynia, dolewamy mleko i całość rozpuszczamy w kuchence mikrofalowej, aż czekolada zrobi się płynna. Tak rozpuszczoną czekoladą polewamy biszkopty. Przygotowane ciasto szampańskie chowamy na całą noc do lodówki, by odpowiednio stężało. Gotowe!

