Cynamon jest to wysuszona kora drzewa cynamonowego. Zbiera się ją jedynie dwa lub trzy razy w roku w porze deszczowej. Po krótkotrwałym poddaniu jej fermentacji rozpoczyna się proces suszenia, podczas którego kora zwija się w charakterystyczne laski. W takiej formie możemy znaleźć je na półkach sklepowych, podobnie jak zmielone na proszek. Choć gatunków cynamonowców jest ok. 250, do najpopularniejszych należą:

Dwa pierwsze rodzaje to te, które możemy znaleźć na sklepowych półkach podczas codziennych zakupów. Jednak różnią się one od siebie nie tylko smakiem i jego głębią, ale także zawartością kumaryn. O ile w niewielkich stężeniach wykazują dobroczynny wpływ na cały organizm, o tyle w większych dawkach mogą bezpośrednio wpływać na stan wątroby. W cynamonie cejlońskim zawartość kumaryn to ok. 0,004 proc., a w cynamonie chińskim 1 proc., czyli 250-krotnie więcej, co może wywoływać przykre dolegliwości żołądkowe.