Jak to często bywa, sekret smacznego i dietetycznego chlebka bananowego tkwi w szczegółach. Aby przysmak był naprawdę zdrowy i wspierał nasze starania o smukłą sylwetkę, należy zadbać o jego skład. Co powinno znaleźć się w fit wersji chlebka bananowego?

Im bardziej dojrzałe banany, tym słodszy smak i mniejsze zapotrzebowanie na dodatkowy cukier . Owoce są nie tylko słodkie, ale także dodają wilgotności. To sprawia, że chlebek jest miękki i puszysty bez potrzeby dodawania dużej ilości tłuszczu dla osiągnięcia tego efektu. Zamiast tradycyjnej mąki pszennej, lepiej sięgnąć po mąkę pełnoziarnistą lub owsianą . Bardzo dobrze w przepisie na chlebek bananowy sprawdzą się także płatki owsiane. Tego rodzaju produkty są bogate w błonnik i składniki mineralne , a jednocześnie mają niższy indeks glikemiczny, co zapobiega gwałtownym skokom cukru we krwi.

Słodkie śniadanie nie musi sprowadzać się do kupionej w biegu drożdżówki. Chlebek bananowy to pyszne rozpoczęcie dnia, ale świetnie smakuje również w charakterze drugiego śniadania, podwieczorku albo przekąski po treningu.

Banany obierz, pokrój w mniejsze kawałki i zmiksuj na gładką masę razem z jajkami oraz wybranym olejem. Przy pomocy blendera rozdrobnij płatki owsiane, dodaj do nich słodzik, cynamon, sodę i proszek do pieczenia. Połącz z bananami i wymieszaj. Przelej do keksówki wyłożonej papierem do pieczenia. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 180°C i piecz około 40 minut.