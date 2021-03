Ekspresowa pizza bez drożdży

Początkujący kucharze boją się ciasta drożdżowego, bo to może nie wyrosnąć lub opaść w czasie pieczenia. Na szczęście to nie jest jedyny sposób przygotowania włoskiego specjału. W tej wersji może od razu trafić do piekarnika.

Reklama

Zdjęcie Pizzę zawsze można zamówić, ale domowa smakuje najlepiej /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 30 minut Składniki dla: 2-4 Składniki 1,5 szklanki mąki

0,5 szklanki mleka

4 łyżki oleju lub oliwy

1 łyżeczka proszku do pieczenia

sól

Przygotowanie:



Do miski wsyp suche składniki – mąkę, proszek do pieczenia i sporą szczyptę soli. Wymieszaj. Wlej mleko, olej i zagnieć ciasto. Nie może być zbyt suche, ani rzadkie. Powinno mieć elastyczną formę, którą uzyskasz dodając ewentualnie nieco więcej mleka lub mąki.



Ciasto przełóż na oprószony mąką blat lub stolnicę. Cienko rozwałkuj i ułóż na wysmarowanej odrobiną oleju blasze lub w specjalnej formie.



Dodaj sos pomidorowy, ser i ulubione składniki. Piecz przez ok. 15 minut w temperaturze 180 stopni.



Przekaż 1% na Fundację Polsat rozliczając PIT TUTAJ >>>



***

Zobacz także: