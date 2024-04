Ekspresowe przekąski z papieru ryżowego. Smaki Azji, bez wychodzenia z domu

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Opakowania pełne arkuszy papieru ryżowego dostaniemy w większych marketach już za kilka złotych. Często skuszeni egzotycznym wyglądem produktu wkładamy go do koszyka, a w domu nie możemy wymyślić, co z niego przygotować. Podpowiadamy trzy proste i pełne smaku przepisy, które wykorzystują pełen potencjał papieru ryżowego. Chrupiące sajgonki, miękkie pierożki, a może puszyste prażynki. Który przepis stanie się twoim ulubionym?