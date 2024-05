"Mięsko zjedz, a ziemniaczki zostaw", to jeden z najbardziej kultowych tekstów, którymi w dzieciństwie raczyli nas rodzice lub dziadkowie. Ziemniaki są jednym z najpopularniejszych warzyw w polskiej kuchni , które często goszczą na stole jako dodatek do obiadu lub w formie osobnego dania. W tym niepozornym warzywie skrywają się liczne witaminy i minerały, a także spora porcja białka. Dietetycy zwracają uwagę m.in. na:

Choć może wydawać się to zaskakujące, w 100 g ziemniaków znajdziemy jedynie 73 kcal. To o wiele mniej niż w tej samej porcji makaronu czy kaszy. Włączenie ziemniaków do diety zaspokaja zapotrzebowanie na błonnik pokarmowy, który usprawnia perystaltykę jelit, przyspiesza trawienie i pomaga uporać się ze zbędnymi kilogramami. Zajadanie się ziemniakami zwiększa objętość treści pokarmowej i zapewnia uczucie sytości na dłużej.