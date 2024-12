Barszcz czerwony na kwaśnicy

Na mojej Wigilii obowiązkową pozycją jest barszcz czerwony z uszkami, ale na przykład w Zawoi, gdzie również mam dom i spędzam czas, nagrywając swoje programy, popularny jest barszcz czerwony na kwaśnicy, podawany z fasolą.



Składniki:

2 marchewki

1 pietruszka

1 seler

1 cebula

6 buraków ćwikłowych

5 ziarenek ziela angielskiego

liść laurowy

sól

woda z gotowania kiszonej kapusty - do smaku

2 ząbki czosnku

pieprz

Do podania:

fasola "Piękny Jaś"



Opis przygotowania:

Warzywa obrać, wrzucić do garnka (za wyjątkiem buraków), zalać wodą, przyprawić zielem angielskim i liściem laurowym. Posolić, przykryć i gotować prawie do miękkości.

Dodać drobno pokrojone buraki i przez 20 minut gotować pod przykryciem. Po tym czasie odcedzić i zakwasić wodą, w której gotowała się kiszona kapusta. Dorzucić pokrojony czosnek. Przed podaniem przyprawić świeżo zmielonym pieprzem.

Serwować z fasolą.

Karp faszerowany chrzanem

Na góralskim stole nie może zabraknąć ryby, zwykle jest to karp lub pstrąg. Karp może być zarówno smażony, jak i pieczony, podobnie jak pstrąg. Ryby te można po prostu oprószyć solą i pieprzem, a następnie zapiec. Świetnie smakują też faszerowane grzybami lub, jak to robię ja, chrzanem. Poniżej przepis.



Składniki:

karp o wadze ok. 1 ½ kg lub dwa pstrągi

1 jabłko

2 jajka

mały słoiczek chrzanu

sól

pieprz

kilka łyżek masła

Opis przygotowania:

Karpia oczyścić, opłukać, osuszyć i przyprawić solą oraz pieprzem. Na tarce warzywnej zetrzeć obrane jabłko i ugotowane na twardo jajka. Wymieszać z chrzanem. Przyprawić solą i pieprzem. Nałożyć do ryby. Spiąć metalowymi szpilkami i związać dratwą.

Włożyć do rękawa do pieczenia. Na karpia dać trochę masła. Rękaw zawiązać. Piec przez godzinę w temp. 180 st. C. 20 minut przed końcem rozciąć i rozchylić folię.

Na stół podawać w całości (wcześniej wyjąć szpilki).

Do smażonych lub pieczonych ryb niezastąpionymi dodatkami są: kapusta z grochem lub kapusta z grzybami. Poniżej receptury.

Kapusta z grochem

Kapusta z grochem Archiwum autora

Składniki:

400 g grochu łuskanego

1 kg kapusty kiszonej

3 ziarenka ziela angielskiego

1 liść laurowy

1 łyżeczka kminku

3 cebule

2 łyżki masła

2 łyżki mąki

sól

pieprz

Opis przygotowania:

Groch namoczyć. Przełożyć na sito i przelać zimną wodą. Wrzucić do garnka. Wlać wodę, przykryć i gotować do miękkości.

Kapustę odcisnąć z nadmiaru soku i drobno pokroić. Włożyć do drugiego garnka. Podlać wodą, przyprawić zielem angielskim, liściem laurowym i kminkiem. Przykryć i gotować tak długo, aż kapusta będzie miękka.

Na patelni rozgrzać sporą łyżkę masła. Wrzucić i usmażyć cebulę pokrojoną w drobną kostkę. Gdy się zezłoci, dodać do kapusty. Dorzucić ugotowany i odcedzony groch.

Na patelni ponownie rozgrzać masło. Wsypać mąkę i zrobić zasmażkę. Wlać trochę wody z kapusty, wymieszać i przelać do garnka. Przyprawić solą i pieprzem. Pod przykryciem gotować jeszcze przez 20 minut.

Kapusta z grzybami

Składniki:

1 kg kiszonej kapusty

150 g suszonych grzybów

2 liście laurowe

1 łyżka ziela angielskiego

Opis przygotowania:

Grzyby namoczyć w wodzie (najlepiej przez całą noc). Kapustę kiszoną odcedzić. Przesiekać. Włożyć do garnka. Dodać grzyby, liście laurowe i ziele angielskie, zalać wodą spod grzybów. Gotować do miękkości kapusty.

Pierogi w dwóch odsłonach

Pierogi to klasyk na wigilijnym stole 123RF/PICSEL

Najbardziej popularne pierogi wigilijne w górach, to te z kapustą i grzybami, zaś drugie z ziemniakami i bryndzą. Poniżej receptury.

Składniki:

½ kg mąki

1 szklanka wrzątku

1 jajko

Farsz z kapusta z grzybami:

300 g kapusty kiszonej

30 g suszonych prawdziwków

1 cebula

1 łyżka masła klarowanego

sól

pieprz

Farsz z ziemniakami i bryndzą:

200 g bryndzy

1 duża cebula

500 g ugotowanych ziemniaków

2 łyżki masła klarowanego

sól

pieprz

Opis przygotowania:

Grzyby namoczyć w wodzie (przez całą noc). Wyłowić łyżką cedzakową (wody nie wylewać). Cebulę pokroić w kostkę i usmażyć na maśle. Kapustę odcisnąć, posiekać i dodać do złocistej cebuli. Wymieszać. Podlać wodą z moczenia grzybów (ostrożnie, by do farszu nie dostał się piasek). Dorzucić pokrojone grzyby. Przyprawić solą i pieprzem. Przykryć i dusić do miękkości.

Cebulę pokroić w kostkę i usmażyć na maśle. Ugotowane i jeszcze ciepłe ziemniaki przecisnąć przez praskę wraz z bryndzą. Do ziemniaków i bryndzy dodać przesmażoną, przestudzoną cebulę. Przyprawić solą i pieprzem. Wymieszać.

Mąkę przesiać na stolnicę. Zrobić kopczyk, w kopczyku dołeczek, wlać wrzątek. Zagarnąć nożem. Gdy zrobią się kluski, znowu zrobić kopczyk, w kopczyku ponownie dołeczek, a do dołeczka wybić jajko. Znów wymieszać nożem, a potem zarobić rękoma. Gładkie ciasto zostawić na stolnicy pod przykryciem na ok. 20 minut (po tym czasie lepiej się wałkuje). Następnie, podsypując mąką, rozwałkować na grubość 2-3 mm. Szklanką wykroić krążki i nałożyć farsz (można też pokroić na kwadraty). Zlepić.

Ugotować w osolonym wrzątku. Podawać z cebulką zezłoconą na maśle.

Wigilia na Podhalu to prawdziwa uczta smaków, gdzie tradycja spotyka się z regionalnymi specjałami. Każda potrawa ma swoje miejsce na stole, a różnorodność dań sprawia, że ten wyjątkowy wieczór staje się niezapomnianym doświadczeniem pełnym ciepła i rodzinnej atmosfery. Ja bardzo lubię, od czasu do czasu, "zaprosić" do swojej kuchni góralskie smaki!