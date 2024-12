Wieprzowy pieczony pasztet królował na świątecznym stole w mojej rodzinie. Wszyscy czekaliśmy na to popisowe danie mojego dziadka. Zawsze zastanawiałam się, w czym tkwił sekret wilgotnego, rozpływającego się w ustach pasztetu, który smakował wybornie zarówno na ciepło jak i na zimno. Dzięki dodatkowi grzybów leśnych miał aromat, który unosił się w całym domu i który wspominam do dziś. Na szczęście dziadek spisał swoją sekretną recepturę na najlepszy grzybowy pasztet świąteczny, który bez trudu można odtworzyć. Zachęcam do wypróbowania i rozsmakowania się w tym pysznym, tradycyjnym daniu. Bardzo możliwe, że gdy raz go spróbujecie, będziecie do niego wracać co roku.