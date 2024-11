Wkładasz do garnka piękne, świeże buraki o intensywnym, głębokim kolorze. Po godzinach gotowania wyjmujesz... coś przypominającego brązową papkę. To smutny los, który spotyka barszcz, gdy buraki są gotowane zbyt długo. Kolor - jedna z najważniejszych cech tego dania - znika w procesie gotowania , a wywar staje się wyblakły i nieprzyjemny dla oka.

Sekret tkwi w tym, by nie traktować buraków jak mięsa na rosół. Wystarczy ugotować je w całości przez maksymalnie 30-40 minut , a następnie obrać i dodać do wywaru na krótko przed końcem gotowania.

Barszcz to danie, które wymaga cierpliwości i delikatności. Wysoka temperatura niszczy to, co w barszczu najcenniejsze - subtelny aromat przypraw, naturalną słodycz buraków i harmonijny balans smaku. Co się dzieje, gdy barszcz zagotuje się nawet na chwilę?