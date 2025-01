Krem z kiszonych ogórków

Na pierwszy ogień zupa ogórkowa. Będzie ona jednak podana w oryginalnej odsłonie - poniżej przepis na krem z kiszonych ogórków.

Składniki:

6 ogórków kiszonych

1 duża marchewka

1 mała pietruszka

2 małe ziemniaki

1 cebula

1 łyżka masła klarowanego

1 l wywaru jarzynowego

½ szklanki wody z ogórków

sól

pieprz

Do podania:

gęsta śmietana

oliwa koperkowa

chipsy z pietruszki



Opis przygotowania:

Marchewkę, pietruszkę i ziemniaki obrać i pokroić w kostkę. Podsmażyć w garnku - na maśle. Po chwili dodać posiekaną cebulę. Gdy się zeszkli, zalać ciepłym bulionem. Przykryć i gotować do miękkości.

Ogórki pokroić i wrzucić do garnka z warzywami. Wszystko razem gotować przez ok. 5 minut. Zmiksować na gładki krem. Dokwasić wodą z ogórków. Przyprawić do smaku solą i pieprzem. Podawać z kleksem śmietany, oliwą koperkową i chipsami z pietruszki.

Krem z buraków

Krem z buraków Archiwum autora

Pozostając w temacie kremowych zup... co powiecie na krem z buraków ćwikłowych?

Składniki:

6 średnich buraków (około 800 g)

1 cebula

3 ząbki czosnku

1 kwaśne jabłko

1½ l wywary jarzynowego

1 łyżka oliwy

sok z cytryny

sól

pieprz

Do podania:

bryndza lub ser kozi

prażone pestki dyni

natka pietruszki



Opis przygotowania:

Buraki owinąć folią (każde warzywo oddzielnie) i wstawić do piekarnika, rozgrzanego do 180 st. C. Piec przez godzinę. Buraki można też ugotować w "mundurkach" Po upieczeniu lub ugotowaniu wystudzić, obrać i pokroić.

Na mocno rozgrzanej oliwie przesmażyć posiekaną cebulę, lekko ją przypalając. Pod koniec dorzucić pokrojony czosnek.

Zalać wywarem, wrzucić buraki oraz obrane i pokrojone jabłko. Wycisnąć sok z cytryny i gotować przez 10 minut.

Po tym czasie zmiksować na gładki krem. Przyprawić solą oraz pieprzem, ew. dokwasić sokiem z cytryny (zupa powinna być słodko-kwaśna).

Krem nalać na talerz. Udekorować pokruszoną bryndzą, prażonymi pestkami dyni i natką pietruszki. Zamiast bryndzy można użyć sera koziego.

Lekkie danie z dorszem

Dorsz w sosie pomidorowo-paprykowym Archiwum autora

Jeśli chodzi o lekkie drugie dania, to warto skupić się na rybach. Poniżej dwie propozycje: danie z dorszem oraz pstrągiem.

Składniki:

800 g filetów z dorsza

1 puszka pomidorów

2 czerwone papryki

0,3 szklanki soku z cytryny

½ łyżeczki bazylii

½ łyżeczki estragonu

1 łyżka masła

sól

pieprz



Opis przygotowania:

Filety z dorsza pokroić na zgrabne kawałki, posypać solą ze wszystkich stron i odstawić do lodówki.

Papryki zawinąć w folię aluminiową i włożyć do piekarnika nagrzanego do 200 st. C na ok. 30 minut.

Pomidory wyjąć z puszki i pokroić w drobną kostkę. Przełożyć do rondelka.

Upieczoną i wystudzoną paprykę obrać ze skóry, pozbawić gniazd nasiennych i pokroić w drobną kostkę. Dorzucić do pomidorów, posolić do smaku, dodać estragon i bazylie. Gotować na małym ogniu. Gdy sos odparuje i zgęstnieje, dodać sok z cytryny i oliwę. Gotować jeszcze przez chwilę na małym ogniu, od czasu do czasu mieszając, aż sos odparuje i będzie miał kremową konsystencję.

Masło stopić i pędzelkiem posmarować filety dorsza. Rozgrzać mocno patelnię i ułożyć na niej dorsza. Smażyć krótko z obu stron na złoty kolor. Rybę włożyć do nagrzanego do 180 st. C piekarnika na 5-7 minut, by "doszła" w środku.

Na talerz dać dwie, trzy łyżki sosu pomidorowo-paprykowego i ułożyć na nim złociste dorszowe filety. Na samym końcu oprószyć wszystko świeżo zmielonym pieprzem.

Filet z pstrąga na sałacie

Filet z pstrąga na sałacie Archiwum autora

Kolejna rybna propozycja to filety z pstrąga na sałacie

Składniki:

filety z pstrąga

mix sałat

kilka listków sałaty rzymskiej

kilka pomidorków koktajlowych

filety pomarańczy

olej do smażenia

1 łyżka masła solonego

100 ml soku z pomarańczy

1 łyżka octu z białego wina

Opis przygotowania:

Sałatę porwać na talerz (oprócz rzymskiej). Dodać przekrojone na pół pomidorki koktajlowe i filety z pomarańczy.

Filety z pstrąga naciąć na krzyż od strony skóry. Usmażyć z jednej strony na oleju. Pod koniec smażenia na patelnię wrzucić masło. Na kilka ostatnich sekund przewrócić rybę skórą do góry. Przełożyć na drugi talerz.

Na patelnię po smażeniu ryby wlać sok z pomarańczy i ocet winny. Wymieszać. Wrzucić kilka liści sałaty rzymskiej, podgrzewać aż zmięknie.

Sałatę rzymską wyłożyć na talerz z pozostałymi sałatami, pomidorkami oraz filetami z pomarańczy. Polać sosem z patelni. Na wierzchu położyć usmażonego pstrąga. Podawać od razu.

Lekkie spaghetti z indykiem

Spaghetti z indykiem Archiwum autora

Nie wszyscy przepadają za rybami, więc przygotowałam też coś dla sympatyków mięsa: lekkie spaghetti z indykiem.

Składniki:

500 g spaghetti razowego

1 pierś z indyka

1 cebula

2 ząbki czosnku

200 g pomidorów z puszki

300 g mascarpone

sól

pieprz

suszone oregano

suszona bazylia

1 łyżka soku z cytryny

oliwa do smażenia

Do dekoracji:

świeża bazylia



Opis przygotowania:

Pierś z indyka pokroić w kostkę, przyprawić solą i pieprzem, oprószyć oregano i bazylią. Przyprawy wetrzeć w mięso. Podsmażyć na patelni na rozgrzanej oliwie.

Dodać posiekaną cebulę, następnie czosnek przeciśnięty przez praskę. Podsmażyć. Pomidory pokroić i przełożyć na patelnię. Całość dusić przez ok. 5 minut, aż do uzyskania sosu.

Zagęścić serkiem mascarpone. Dodać sok z cytryny. Przemieszać.

Makaron ugotować al dente w osolonym wrzątku. Odcedzić i przełożyć na patelnię. Wymieszać i nakładać na głębokie talerze. Udekorować listkami bazylii.

Mam nadzieję, że te propozycje obiadowe będą inspiracją do wprowadzenia pozytywnych zmian w diecie. Choć proces odchudzania wymaga czasu i cierpliwości, wierzę, że małymi krokami można osiągnąć zamierzony cel. Życzę powodzenia i smacznego!

