Fondant czekoladowy

Ten deser dosłownie rozpływa się w ustach. Jeśli do tej pory myślałeś, że nie da się go przygotować w domu, sprawdź jak bardzo się myliłeś.

Zdjęcie Wystarczy rozkroić łyżeczką, by na talerzyk wylała się czekoladowa lawa /materiały prasowe

Składniki dla: 2-4 porcje Składniki 2 jajka

80 g czekolady gorzkiej

15 g mąki kasztanowej (u mnie z kasztanów wodnych)

5 g kakao

40 g masła klarowanego (u mnie ghee)

25–30 g ksylitolu

3 ziarenka kardamonu, utłuczone w moździerzu – opcjonalnie

szczypta soli

1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej, rozprowadzonej w 1 łyżce gorącej wody (wersja dla dorosłych)

Czekoladę i masło rozpuszczamy na ogniu, cały czas mieszając. Studzimy do ciepłej temperatury, inaczej jajka się zetną.

Jajka wraz z cukrem miksujemy na puszystą masę.

Wlewamy do masy czekoladę, mieszamy, a następnie dodajemy kakao, mąkę, kardamon (opcjonalnie kawę).

Masę umieszczamy w wyłożonych papierem ringach, innych foremkach lub w słoiczkach - zależy, co chcemy otrzymać.



Pieczemy w nagrzanym od ok. 180 stopni C piekarniku; długość czasu zależy od tego, co chcemy otrzymać - mniej lub bardziej zwartą konsystencję.



Jeżeli deser pieczony był w obręczy, to łopatką delikatnie ściągamy z blachy do pieczenia, umieszczamy na talerzyku, podnosimy obręcz, ściągamy papier.

Przepis pochodzi z książki "Chleb bezglutenowy i inne wypieki" Agnieszki Bednarskiej

***

