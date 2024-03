Do kaszy podchodzę jak pies do jeża. Na palcach jednej ręki potrafię wymienić dania na bazie kaszy, które mi smakują (choć muszę przyznać, że im więcej przepisów próbuję, tym częściej zdarza mi się konsumować potrawy akceptowane przez moje kubki smakowe). Choć nie należę do fanów kaszy, to kuskus z warzywami należy do moich ulubionych dań. Jego przygotowanie jest proste niczym amerykańskie autostrady: