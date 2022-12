Spis treści: 01 Jak pozbyć się ości? To proste

02 Jak usunąć ości ze śledzi? Prosty trik

03 Proste triki na pozbycie się ości z ryby

Ryby to z pewnością składnik diety, którego lepiej nie pomijać. Są źródłem cennych, nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy Omega-3, pełnowartościowego i łatwo przyswajalnego białka. Jest jednak coś, co skutecznie może zniechęcać do ich jedzenia. To ości - jedni nie przepadają za ich wyjmowaniem, inni z kolei obawiają się utknięcia rybiej ości w gardle.

Jak pozbyć się ości? To proste

Wyjmowanie większych ości co prawda nie sprawia problemu. Gorzej, jeśli są tak małe, że trudno ich się pozbyć. Na szczęście istnieją proste sposoby, dzięki którym pozbędziemy się "niechcianych gości", a ryba pozostanie w takiej formie, jaką chcielibyśmy się delektować. Wystarczy jeden produkt, który z pewnością znajdziemy w kuchni i trochę czasu.

Reklama

Zobacz również: Tak toksyny w kilka chwil przenikają do żywności. Wszystko przez jeden, nagminnie popełniany błąd

Jak usunąć ości ze śledzi? Prosty trik

Aby pozbyć się ości ze śledzi, wystarczy natrzeć rybę sokiem z cytryny. Jej właściwości sprawią, że ości staną się miękkie, a najmniejsze po prostu się rozpuszczą. Kluczowe jest jednak zarezerwowanie sobie trochę czasu - namaczanie ryby w soku z cytryny powinno trwać ok. 10 godzin. W tym czasie śledzie powinny się znajdować w lodówce.

Zobacz również: Sałatki ziemniaczane. Garść sprawdzonych przepisów dla każdego

Proste triki na pozbycie się ości z ryby

To nie jedyny sposób na pozbycie się drobnych ości ze śledzi. W tym celu warto wykorzystać również zalewę octową. To sposób, który wymaga nieco cierpliwości. Usmażoną rybę należy zalać gorącą zalewą octową (1 szklanka octu na 4-5 szklanek wody i przyprawy). Następnie tak przygotowaną miksturę odstawiamy do lodówki na co najmniej pięć dni.

Inny prosty sposób to ponacinanie ryby ostrym nożem, który przetnie ości co ok. 1 cm na głębokość 0,5 - 1 cm. Następnie rybę trzeba ułożyć na półmisku skórą do dołu i polać sokiem z cytryny tak, by wsiąkł w nacięcia w rybie i dotarł do ości.

Taka ryba powinna postać przez ok. 30 minut, a po tym czasie na dnie naczynia powinna pozostać cienka warstwa soku. Następnie rybę odwracamy skora do góry, przykrywamy i odstawiamy do lodówki na dobę. Pół godziny przed planowanym smażeniem wyjmujemy rybę, a następnie opłukujemy i osuszamy.

***

Zobacz również: Nigdy nie stawiaj jej na świątecznym stole. Ta ryba gwarantuje problemy zdrowotne