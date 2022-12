Tak toksyny w kilka chwil przenikają do żywności. Wszystko przez jeden, nagminnie popełniany błąd

Skąd się biorą toksyny w papierze do pieczenia?

Jak podaje Centrum Doradztwa Konsumenckiego, papier do pieczenia to "materiał, który ma kontakt z żywnością", przez co musi podlegać odpowiednim przepisom unijnym. Tworzywo to musi być w 100 proc. bezpieczne, nie może posiadacz żadnych szkodliwych substancji. Jak się okazuje, użytkowany w nieodpowiedni sposób może wydzielać związki toksyczne.

Niemiecki portal PraxisVita podaje, że papier do pieczenia swoją tolerancję na wysokie temperatury zawdzięcza specjalnej powłoce, która zabezpiecza go przed chłodnięciem wilgoci. Aby miał swoje właściwości, producenci stosują jednak dodatkowo pewne toksyczne substancje, które niekiedy mogą się z niego uwalniać.

Według oficjalnych danych, papier do pieczenia pokryty jest powłoką wykonaną z silikonu lub quilonu. W raporcie podanym przez ekspertów czytamy też, że silikon to nic innego jak "grupa syntetycznych polimerów, w których atomy krzemy są połączone atomami tlenu". Na quilon składają się zaś chrom i tłuszcze.

Dlaczego toksyny uwalniane są podczas pieczenia? Chodzi o popularny błąd

Nie każdy zwraca uwagę, na zalecenia podawane przez producentów, widoczne na opakowaniach papieru do pieczenia. Ochrona Konsumenta radzi, aby zawsze ich przestrzegać - a chodzi głównie o maksymalną, dopuszczalną temperatura pieczenia na takim materiale, który wynosi zazwyczaj 220 st. C. W przypadku quilonu to nawet 200 st. C. Okazuje się, że w wyższej temperaturze szkodliwe toksyny mogą się uwalniać i przenosić na żywność.

Zdjęcie Aby papier od pieczenia był bezpieczny, należy przestrzegać zaleceń dotyczących temperatury / 123RF/PICSEL

Portal PraxisVita przestrzega też przed nagminnie popełnianym błędem, jakim jest wielokrotne użytkowanie tego samego arkusza papieru do pieczenia. Gdy staje się on kruchy, powłoka silikonowa szybko ulega spalaniu. W skutek tego toksyczne związki ulatniają się do otoczenia, są nie tylko przez nas jedzone ale i wdychane. Co prawda dokładne ich działanie na ludzki organizm nie zostało do końca zbadane, jednak eksperci podejrzewają, że mogą mieć związek ze schorzeniami, jakimi są reumatyzm czy zaburzenia koncentracji.

Jakie są alternatywy dla papieru do pieczenia? Najprostszym i najbardziej ekologicznym sposobem jest natłuszczanie brytfanny, bądź używanie trwałych folii, czy mat do pieczenia.