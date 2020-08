Pyszne racuszki na bazie jogurtu greckiego. Są szybkie i łatwe do przygotowania. To doskonały pomysł na smakowite i pożywne śniadanie, które szczególnie przypadnie do gustu nie tylko dzieciom.

Zdjęcie Proste w przygotowaniu i smaczne greckie racuchy /123RF/PICSEL

Czas przyrządzenia: 30 min Składniki dla: 6 porcji Składniki 25 dag jogurtu typu greckiego

2 jajka

2 łyżki oleju

3-4 łyżki cukru

1 i 1/3 szklanki mąki

sól

po łyżeczce sody i proszku do pieczenia

truskawki

Sposób przygotowania:

1. W misce zmiksuj jogurt z całymi jajkami oraz 2 łyżkami oleju. Dodaj cukier, a następnie mąkę przesianą razem z proszkiem do pieczenia, sodą i szczyptą soli. Wymieszaj dokładnie składniki lub zmiksuj je na gładkie ciasto. Odstaw do zgęstnienia na około 20 minut.



2. Przygotuj kilka truskawek. Opłucz je pod bieżącą wodą, osącz na sicie. Pozbaw szypułek, pokrój w grubsze plastry. Dodaj do ciasta, przemieszaj delikatnie. Rozgrzej patelnię z nieprzywierającą powłoką.



3. Na patelnię nakładaj łyżką porcje ciasta, formując nieduże placuszki. Smaż je na średnim ogniu 2-3 minuty. Przełóż na drugą stronę i dosmażaj na złoty kolor. Podawaj na ciepło lub na zimno. Jeśli chcesz, posyp cukrem pudrem.