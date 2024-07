Do zrobienia pastitsio używa się makaronu w kształcie rurek. Może być to rigatoni, ale nadaje się także łatwo dostępne penne. W tym temacie możesz pozwolić sobie na pewną dowolność. Podobnie jak z mięsem mielonym — można trafić na przepisy uwzględniające wspomnianą wieprzowinę, ale też jagnięcinę albo cielęcinę. Tradycyjnie w kuchni greckiej do zwieńczenia potrawy używa się twardego i dojrzewającego sera Kefalotiri wytwarzanego z mleka owczego. Jeśli napotkasz problemy z jego znalezieniem, zastąp go pecorino, ewentualnie parmezanem, grana padano lub tartą mozzarellą. Dobrze smakuje również z serem feta.