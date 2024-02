Co zrobić z wczorajszego rosołu?

Kreatywni kucharze wiedzą, że pełen smaku i aromatu rosół to doskonała baza do przygotowania wielu innych zup. Na bazie esencjonalnego wywaru powstanie jarzynowa, pełna ziemniaków, kalafiora, brokułu, marchewki czy fasolki szparagowej. Ciekawym pomysłem będzie także wykorzystanie bulionu jako podstawy do kwaskowatej ogórkowej, wypełnionej podsmażonymi na maśle tartymi ogórkami kiszonymi i obficie zasypanej koperkiem.