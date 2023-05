Ewa Wachowicz to była Miss Polonia, dziennikarka kulinarna, a także słynna restauratorka. W kulinarnym świecie zasłynęła dzięki programowi "Ewa gotuje", który do dziś jest emitowany na antenie Polsatu. Ewa Wachowicz stała się niekwestionowanym autorytetem kulinarnym w Polsce. Swoimi przepisami oraz poradami na temat gotowania dzieli się również na Instagramie. Tam obserwuje ją niemalże 200 tysięcy użytkowników tej aplikacji.

W ostatnim poście pokazała, jak przygotować idealne wiosenne danie. Są to zasmażane na maśle zielone szparagi, w towarzystwie jajek w koszulkach. Kluczem do przygotowania tego pysznego dania jest prawidłowe ugotowanie szparagów. Oto jak to zrobić.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Ewa gotuje”: Szparagi z rusztu Polsat

Zobacz również: Tort przepisu Wachowicz podbije serca gości. Prostszy niż myślisz

Wachowicz pokazuje, jak ugotować szparagi

Okazuje się, że zielonych szparagów wcale nie musimy obierać. Przed ugotowaniem wystarczy umyć je pod bieżącą wodą. Następnie musimy odłamać twarde i zdrewniałe końcówki, na których możemy następnie ugotować zupę.

Tak przygotowane szparagi należy wrzucić do osolonego wrzątku. Jeśli jednak chcemy, aby nasze szparagi zawsze wychodziły idealne i były pozbawione nieprzyjemnej goryczki, w gotującej wodzie powinniśmy umieścić jeszcze jeden, kluczowy składnik. Jest nim cukier. Doprawiając wrzątek, należy jednak zachować umiar. W wodzie powinna znaleźć się jedynie niewielka szczypta cukru.

Zdjęcie Przygotowując zielone szparagi do gotowania wcale nie musimy ich obierać / 123RF/PICSEL

Zobacz również: 3 nietypowe propozycje na grilla od Ewy Wachowicz. Goście będą pytać o przepis

Szparagi smażone na maśle

Aby podsmażyć szparagi, najpierw musimy rozpuścić na patelni kilka łyżek masła. Powinno ono lekko się zarumienić i osiągnąć orzechowy aromat. Do tak przygotowanego lekko palonego masła możemy następnie dodać nasze ugotowane szparagi. Gdy wyciągniemy je z wody, powinny być wciąż al dente. Całość należy przez chwilę podsmażać, tak aby wszystkie szparagi były lekko obtoczone rozpuszczonym masłem.

Tak przygotowane szparagi Ewa Wachowicz serwuje z jajkami w koszulkach z płynnym żółtkiem. Całość doprawia też startym twardym serem, na przykład parmezanem.

Instagram Rolka Rozwiń

Zobacz również: Ewa Wachowicz ma nietypową pasję. Pochwaliła się zdjęciami

Fani Ewy dzielą się swoimi przepisami

Pod postem głos zabrali fani Ewy Wachowicz, który postanowili podzielić się swoimi ulubionymi przepisami ze szparagami. Oto niektóre z nich:

Kocham szparagową carbonarę! Szparagi, suszone pomidory na oliwę, spaghetti, chochla wody, a potem żółtko z pieprzem i Grana Padano, na rozpustę posypane podsmażonym boczkiem

Uwielbiam zapiekane z serem Grana Padano i pomidorkami koktajlowymi lub w cieście francuskim