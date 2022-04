Ziemniaki wbrew pozorom nie są kaloryczne. Szacuje się, że w 100 gramach jest mniej więcej 70 kalorii. Stają się tuczące przez dodatki, z którymi są podawane. Poza tym stanowią źródło wielu witamin i składników odżywczych. Są bogate w takie witaminy jak A, B1, B2, B6, D, E, H, K, PP, a także siarkę, wapń, potas, żelazo, magnez, fluor, mangan i jod. Poza tym odznaczają się sporą ilością błonnika.

Ziemniaki są więc nie tylko smaczne, ale także zdrowe. Nic więc dziwnego, że tak chętnie po nie sięgamy. Warto przygotować je w zupełnie inny sposób niż dotychczas.

Reklama

Przepis na kulki ziemniaczane

Składniki 500 g ugotowanych ziemniaków

80 g mąki pszennej

2 łyżki mąki ziemniaczanej

20 g tartego sera żółtego

1 jajko

sól

pieprz

bułka tarta

olej roślinny do smażenia

By przygotować kuli ziemniaczane, najpierw należy przez praskę przecisnąć ugotowane ziemniaki. Ewentualnie można wykorzystać do tego maszynkę do mielenia mięsa z sitkiem o średnich oczkach.

Następnie dodajemy do nich mąkę pszenną i ziemniaczaną, a także jajko, ser, sól oraz pieprz. Wszystkie składniki dokładnie ze sobą mieszamy, aż powstanie jednolite, zwarte ciasto. Należy mieć na uwadze, że nie może być klejące. Jeśli jest za rzadkie, można dodać więcej mąki.

Z tak przygotowanego ciasta należy uformować kulki wielkości orzecha włoskiego i następnie obtoczyć je w bułce tartej. Kulki ziemniaczane smażymy na rozgrzanym oleju, aż nabiorą złotego koloru.

***

Zobacz także:

Litewskie placki ziemniaczane z mięsem. Przepis, który powinien znać każdy smakosz

Sernik bez sera. Zrobisz go w 20 minut!

Jak gotować białą kiełbasę, by była pyszna i nie popękała?

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ratunek dla wątroby. Dostępne i tanie warzywa oraz zioła Interia.tv