Święta Wielkanocne, podobnie jak Boże Narodzenie obfitują w wiele smaków i zapachów, obok których ciężko jest przejść obojętnie. Wielkanoc jest przecież tylko raz w roku i nawet osoby na diecie lub borykające się z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi chcą spróbować świątecznych wypieków. Jeśli jesteś jedną z nich, sernik bez sera jest idealną propozycją na Wielkanoc!

Dietetyczny sernik bez sera. Zrobisz go w 20 minut!

Sekret idealnej pasty jajecznej? Gessler dodaje jeden składnik! Sernik bez sera jest świetną alternatywą dla tradycyjnego, zawsze się udaje i rewelacyjnie smakuje. Składnikami, które odpowiadają za jego wyjątkowy smak, są jogurt grecki, świeże jajka "zerówki" i owoce.

Sernik bez sera - przepis

Składniki 4 jogurty greckie - każdy po 400 g

2 szklanki cukru

8 jajek

3 budynie śmietankowe

1 cukier wanilinowy

3/4 szklanki oleju

1 łyżeczka proszku do pieczenia

starta skórka z połowy cytryny

maliny lub konfitura owocowa

Przygotowanie:

- Białka jajek ubij na sztywną piankę i stopniowo dodawaj szklankę cukru. Do żółtek dodaj startą skórkę z cytryny, szklankę cukru oraz cukier wanilinowy. Całość zmiksuj na puszysty kogel-mogel.

- Do masy z żółtek dodaj budynie, olej, proszek do pieczenia oraz jogurty greckie. Zmiksuj całość. Dodaj ubite białka z cukrem i mieszaj delikatnie łyżką.

- Przygotowaną masę przełóż do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i piecz w piekarniku nagrzanym do 170 stopni przez godzinę.

- Jeśli decydujesz się na konfiturę, to po upieczeniu możesz posmarować nią wierzch sernika. Jeśli wolisz świeże owoce, to na wierzch ciasta wyłóż np. maliny.

Przygotowanie tego sernika zajmuje 20 minut, a przepis jest prosty i zawsze się udaje. Smacznego!

