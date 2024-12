Katarzyna Bosacka, znana z programu "Wiem, co jem" oraz swojego Instagrama, na którym regularnie dzieli się praktycznymi poradami na temat zdrowego żywienia, tym razem przyjrzała się masom makowym. Z jej analizy wynika, że zawartość maku w produktach dostępnych na rynku może się bardzo różnić - od 21% do 28%. Co więc znajduje się w nich zamiast maku?

Sztuczki producentów masy makowej

Producenci stosują różne techniki, by ograniczyć ilość drogiego maku w gotowych masach. Cukier, syropy glukozowo-fruktozowe, a nawet bułka tarta to popularne dodatki, które zwiększają objętość produktu, ale nie przekładają się na jego jakość. Niektóre masy zawierają też sporo sztucznych aromatów i konserwantów, co może wpływać na ich walory smakowe i zdrowotne. Katarzyna Bosacka zwraca uwagę na konieczność czytania etykiet i unikania składników, które brzmią bardziej jak lista chemikaliów niż przepis na świąteczny deser.

Przepis Katarzyny Bosackiej na idealną masę makową

Bosacka zdradziła także, że jeśli chce upiec makowiec, nie korzysta ze sklepowych mas, a sama przygotowuje odpowiednią mieszankę. Głównym składnikiem jest dwa lub trzy razy mielony mak 100%. Następnie zalewa go gorącym mlekiem. Do takiej mieszanki dodaje miód oraz bakalie i to wszystko! Masa makowa, bez zbędnych składników, gotowa!

Jak wybrać najlepszą masę makową?

Jeśli nie masz czasu samodzielnie przygotować masy makowej, postaraj się wybrać najlepszą, jaka jest dostępna w sklepie. Oto, na co szczególnie musisz zwrócić uwagę:

Sprawdź skład . Zawsze wybieraj masy, w których mak znajduje się na pierwszym miejscu w składzie, a jego procentowa zawartość jest wyższa niż 50%.

Unikaj zbędnych dodatków . Im mniej cukru i konserwantów, tym lepiej. Lepiej samodzielnie dosłodzić masę w domu, niż kupować produkt z przewagą cukru nad makiem.

Zwróć uwagę na cenę. Niestety, dobrej jakości masa makowa będzie kosztować więcej, ale inwestycja w jakość przekłada się na smak i zdrowie.

