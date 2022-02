Menudo, czyli flaczki po meksykańsku

Menudo to gotowane przez wiele godzin pikantne flaczki, popularne w Meksyku. Zupę przygotowuje się z flaków wołowych gotowanych w wywarze z nóg wołowych, w którym nie może zabraknąć typowych dla meksykańskiej kuchni dodatków: cebuli, papryki chili i kolendry. Ważnym składnikiem potrawy są tzw. hominy — ziarna kukurydzy poddane procesowi nixtamalizacji (gotowanie w wodzie wapiennej lub z dodatkiem popiołu), w jego efekcie kukurydziane zęby zostają pozbawione łupin. Do menudo dodaje się zatem nie kukurydzę w znanej nam wersji, ale jedynie wnętrza jej ziaren.

Zupę zwyczajowo podaje się na weselach i z okazji ważnych, rodzinnych uroczystości. Jest też stosowana jako domowy sposób na kaca. Co ciekawe menudo można skosztować także na Filipinach, ale tam przygotowywane jest ono z wieprzowiny i ma postać gęstego gulaszu.

Gumbo esencja Stanów Zjednoczonych

Zdjęcie Gumbo to mieszanka smaków z Europy, Ameryki i Afryki / 123RF/PICSEL

Najlepsze zupy na świecie często powstają w wyniku przenikania się kultur i smaków - idealnym przykładem na to jest gumbo. Po raz pierwszy zupę przygotowano w Luizjanie, dziś jest niezwykle popularna w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Można powiedzieć, że gumbo jest esencją USA. Zupa łączy w sobie wiele smaków tak, jak Stany są kulturową mieszanką całego świata. W daniu widoczne są wpływy kuchni Czoktawów — jednego z plemion indiańskich, zachodioafrykańskiej i francuskiej — Cajun.

Składniki używane do przygotowania gumbo można znaleźć także w Polsce, dlatego ta zupa to świetny pomysł na obiad, dla osób szukających urozmaicenia. Do jej przygotowania wykorzystywany jest seler naciowy, cebula, papryka, owoce morza takie jak krewetki i langusty oraz dobrej jakości kiełbasa. Danie jest przyprawiane pieprzami: cayenne, białym i czarny, oregano, tymiankiem, czosnkiem i papryką.

Chupe de camarones: Afrodyzjak z Peru

Zdjęcie Chupe de camarones uważana jest za afrodyzjak / 123RF/PICSEL

Chupe de camarones to gęsta, pożywna zupa. Danie przygotowywane jest z krewetek, ziemniaków, aji amarillo, czyli peruwiańskiej, żółtej papryki chili o nieco owocowym smaku oraz koziego sera. Potrawa wyróżnia się kremową konsystencją i bogatym, ciekawym smakiem. Chupe de camarones uważana jest za aforyzjak. Zupa pochodzi z położonego wysoko w górach i otoczonego wulkanami miasta — Arequipa, które zostało założone na gruzach osady Inków. Obecnie jest to drugie co do wielkości miasto Peru.

Soto ayam, czyli egzotyczny rosół z kurczaka

Zdjęcie Soto ayam to orientalny sposób na rosół z kurczaka / 123RF/PICSEL

Czy rosół z samego kurczaka może być smaczny? Tak, jeśli dodano do niego świeżą kurkumę, anyż, imbir, cynamon, trawę cytrynową, owoce i liście limonki. Najlepsze zupy na świecie, choć powstają w jednym kraju, często rozprzestrzeniają się też na inne obszary. Nie inaczej było z soto ayam, która pochodzi z Indonezji, ale pałaszują ją także mieszkańcy Singapuru, Malezji i Surinamu. Wraz z Jawajczykami zupa dotarła także do Ameryki Południowej.

Soto ayam jest podawana z gotowanym jajkiem i prażoną cebulką — szalotką.

Tonkotsu ramen: Tę zupę należy siorbać!

Zdjęcie Ramen — bogata, japońska wersja rosołu / 123RF/PICSEL

Ramen cieszy się ostatnimi czasy ogromną popularnością na całym świecie. Jest to japoński rosół przygotowany na bazie długogotowanych kości wieprzowych oraz licznych jarzyn i przypraw. Zupa podawana jest z jajkiem na twardo, makaronem oraz dodatkami warzywnymi i mięsnymi. Tonkatsu ramen to wizytówka prefektury Fukuoka, zamawiając to danie, należy spodziewać się, że będą w nim pływały bogate plastry boczku. Według powszechnej opinii ramen należy siorbać, bo poprawia to smak zupy i pozwala wyczuć wszystkie kryjące się w niej nuty.

Yayla çorbasi: Domowy sposób na przeziębienie

Zdjęcie Yayla çorbasi: jogurtowa zupa z miętą / 123RF/PICSEL

Yayla çorbasi to zupa, którą w Turcji gospodynie domowe podają jako domowy sposób na przeziębienie oraz wspieranie odporności. Potrawa jest podawana też w szpitalach pacjentom dochodzącym do zdrowia. Jej nazwa oznacza dosłownie "zupę z pastwiska górskiego". Yayla çorbasi przygotowywana jest z ryżu lub jęczmienia (gotowanego w wodzie lub rosole), jogurtu, jajka i mąki. Istotnym elementem jest dodawana przed podaniem lekko podsmażona mięta, która czyni smak yayla çorbasi niezwykle interesującym. Wszystkie składniki zupy są łatwo dostępne w Polsce, toteż yayla çorbasi to ciekawy pomysł na obiad.

Banga: Zupa pełna tajemniczych przypraw

Zdjęcie Banga to nigeryjska wersja popularnej w całej Afryce Zachodniej zupy / 123RF/PICSEL

Banga to zupa z Nigerii, którą zajada się cała Afryka Zachodnia. Jej podstawą są owoce palmy oliwnej, mięso wołowe, sum, owoce morza (świeże lub suszone) i niekiedy suszone ślimaki. Cudowny, egzotyczny smak nadają potrawie nie zbyt znane w Europie przyprawy: afrykańska gałka muszkatołowa, nasiona rącznika, liście beletete (Heinsia crinita), owoce aidan (Tetrapleura tetraptera), liście atama, nasiona ataiko czy orima. W zupie nie może zabraknąć korzenia lukrecji gładkiej, którego Afrykańczycy nazywają — banga. Przytoczona lista składników to tylko przykład tego, co może zawierać zupa. Każde plemię, a nawet rodzina, może używać nieco innych dodatków. Istnieją też gotowe mieszanki przypraw banga, które można kupić nie tylko w Nigerii, ale także w sklepach internetowych na całym świecie.

Harira: Rozgrzewająca, postna zupa

Zdjęcie Harira, czyli ciecierzyca z pomidorami / 123RF/PICSEL

Do grona najlepszych zup świata została zaliczona także harira. Zupa pochodzi z Maroka, ale jedzona jest też w innych krajach Maghrebu. Często przyrządzana jest w okresie muzułmańskiego miesiąca postu — ramadanu i spożywana po zachodzie słońca. Także żydzi z Afryki Północnej sięgają po to danie w Jom Kippur — święto o charakterze pokutnym. Harira to gęsta zupa z ciecierzycy gotowanej na pikantnym pomidorowym wywarze, który jest przyprawiany szafranem, cynamonem, imbirem i pieprzem. Może mieć ona postać wegetariańską lub być przyrządzona na rosole wołowym. Tradycyjnie potrawę podaje się z cząstką cytryny i jajkami ugotowanymi na twardo posypanymi kuminem, suszonymi figami i daktylami.

Caldo verde: Kapuśniak po portugalsku

Zdjęcie Najlepsze zupy na świecie: Caldo verde / 123RF/PICSEL

Caldo verde można porównać do kapuśniaku. Potrawa jest niezwykle popularna w Portugalii i prosta w przygotowaniu. Z pewnością docenią ją także nadwiślańskie podniebienia. Podstawą caldo verde jest mało w Polsce popularna kapusta — jarmuż. Ponadto w zupie muszą znaleźć się ziemniaki i kiełbasa chorizo, która nadaj potrawie lekko dymny smak. Do przygotowania caldo verde wykorzystywane są także: cebula, czosnek, por i pomidory. Danie jest sycące i idealnie sprawdza się w chłodne dni. Składniki potrawy bez trudu można znaleźć w Polsce, toteż caldo verde to ciekawy pomysł na obiad.

Barszcz z kwasem

Zdjęcie Barszcz można podawać na wiele sposobów

Na liście najlepszych zup na świecie znalazł się także uwielbiany przez wielu Polaków barszcz. Autorzy zestawienia zachwycali się ukraińską wersją zupy przygotowywaną na zakwasie buraczano-chlebowym. Ukraina w 2020 i 2021 roku dążyła do wpisania barszczu na listę UNESCO jako niematerialne dziedzictwo kulturowe tego kraju. Przeciwni temu byli Rosjanie, którzy dowodzili, że barszcz jada się równie często w Rosji, Polsce, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi i Litwie, a przepisy w każdym kraju oparte są na tych samych, podstawowych składnikach. Ostatecznie UNESCO w 2021 roku nie umieściło barszczu według przepisu naszych południowo-wschodnich sąsiadów na swojej liście. Co nie zmienia faktu, że na Ukrainie wciąż są osoby, które jeszcze się nie poddały.

Niezależnie od sporów wokół barszczu, niezmienny pozostaje fakt, że to jedna z tych zup, które można przygotowywać na wiele sposobów, a każdy jest pyszny. Jedyni preferują barszcz czysty, dla innych musi być on zabielony śmietaną. Jak Polska długa i szeroka tak spotkać można różne dodatki do tej zupy: od tradycyjnych, wigilijnych uszek, gotowanego jajka, chleba, ziemniaków czy fasoli, po bardziej nietypowe jak pierogi z mięsem czy biały ser. Barszcz często podawany jest też w towarzystwie mięsnych pasztecików i krokietów.

***

