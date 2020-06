Bardzo efektowny przysmak, który bez wątpienia zaskoczy domowników. Jajka otulone mięsem mogą być serwowane na drugie danie, zamiast tradycyjnych kotletów mielonych.

Zdjęcie Smaczne i nietypowe danie /123RF/PICSEL

Składniki 10 jajek

500 g mięsa mielonego, np. łopatki

bułka tarta i mąka pszenna

sól, pieprz

przyprawa do mięsa mielonego (opcjonalnie)

majeranek

papryka ostra

olej do smażenia

1. Osiem jajek gotujemy na twardo, studzimy, obieramy, odstawiamy.



2. Cebulę obieramy, oczyszczamy, kroimy bardzo drobno, umieszczamy w miseczce, dodajemy doprawione przyprawą mięso mielone, trzy łyżki bułki tartej oraz wbijamy do całości surowe jajko. Przyprawiamy lekko solą, dodajemy pieprz, paprykę ostrą i majeranek, mieszamy starannie, by połączyć składniki.



3. Pozostałe surowe jajko wbijamy do osobnej, małej miseczki, rozkłócamy.



4. Ugotowane jajka oblepiamy masą z mięsa, zanurzamy w surowym jajku, panierujemy w mące i bułce tartej.



5. Na patelni rozgrzewamy olej, smażymy jajka w mięsie z każdej strony, aż uzyskają złoty kolor. Osączamy z nadmiaru tłuszczu. Przed podaniem można pokroić kotleciki, by wyglądały efektowniej.