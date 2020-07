Jajko w koszulce na kanapce

Przypomina nieco kulkę mozzarelli, bardzo efektownie prezentuje się zarówno solo, jak i jako dodatek do innych potraw. Jajko w koszulce to jajko gotowane bez skorupki - przygotowanie go nie jest trudne, ale wymaga odrobiny wprawy oraz pewnej ręki.

Zdjęcie Solidne, wartościowe śniadanie. /123RF/PICSEL

Składniki 1 jajko (lub więcej, każde szykujemy osobno)

1 l wody

2 łyżki octu spirytusowego/winnego lub sok z cytryny

szczypta soli

1. Jajko obieramy i wbijamy do miseczki, nie rozkłócamy go ani nie mieszamy.



Reklama

2. W ganku zagotowujemy wodę z dwiema łyżkami octu i szczyptą soli. Gdy zacznie się mocno gotować, zmniejszamy ogień, mieszamy wodę drewnianą łyżką tworząc na środku wir. Ostrożnie wlewamy doń jajko, cały czas mieszając. Gdy jajko znajdzie się w wirze zaprzestajemy mieszania. Gotujemy niecałe 3 minuty.

3. Gdy jajko zacznie przypominać kulkę mozzarelli ostrożnie wyciągamy je z wody łyżką (najlepiej taką z dziurkami, jajka nie trzeba będzie wówczas osączać z nadmiaru wody). Na przekrojonych połówkach bułki układamy np. sałatę, plastry pomidorów, kawałki awokado, a na wierzchu jajko posypane ulubionymi przyprawami.