Jak kreatywnie wykorzystać resztki jedzenia?

Jak gotować, aby nie marnować? To pytanie w dobie pandemii zadaje sobie wielu z nas. Całe szczęście resztki jedzenia nie muszą natychmiast trafiać do kosza. Wiele produktów możemy bowiem wykorzystać w kreatywny sposób. Z suchego pieczywa zrobimy np. słodkie trufle, a ze skórek cytrusów – cukier owocowy.

Według danych Federacji Polskich Banków Żywności, co roku na śmietnik trafia od 30 do nawet 50 proc. kupowanego przez nas jedzenia. Marnowanie żywności to istna plaga naszych czasów, co w dobie kryzysu jest tym bardziej zatrważające.

Aby zapobiec wyrzucaniu jedzenia, warto zapoznać się ze sprawdzonymi sposobami na to, jak wykorzystać pozostałości przyrządzanych na co dzień posiłków. Dzięki temu produkty, które mogą się nam jeszcze przydać, nie będą lądowały w koszu, a my przygotujemy dzięki nim smaczne przekąski i dodatki do potraw. Zaoszczędzimy wówczas pieniądze i ograniczymy ilość generowanych odpadów.

Pieczywo

Ze statystyk wynika, że do najczęściej marnowanych produktów spożywczych należy pieczywo, które stanowi aż 62 proc. wyrzucanej do kosza żywności. Jak tymczasem zdradza Sylwia Majcher, autorka książek poświęconych tematyce Zero Waste, możemy z łatwością spożytkować czerstwy chleb i bułki, przyrządzając na ich bazie słodkie trufle.

- Do ich przygotowania wystarczą nam 3 bułki lub kromki chleba. Trzeba je wymieszać z połową szklanki wody lub mleka, 2 łyżkami masła, łyżką posiekanych orzechów i bakalii oraz 50 g rozpuszczonej czekolady. Z powstałej masy lepimy kulki i każdą obtaczamy w kakao - instruuje.

Ekspertka dodaje, że pokruszony i delikatnie podpieczony w piekarniku chleb sprawdzi się także jako domowej roboty panierka.

Owoce

Komu nigdy nie zdarzyło się umieścić w koszu przejrzałego owocu, niech pierwszy rzuci... bananem. Gdy owoce stają się nazbyt miękkie, często lądują w śmietniku - stanowią 47 proc. marnowanej żywności.

To duży błąd - możemy wykorzystać je do przyrządzenia wielu rarytasów. Jak radzi Majcher, z dojrzałych owoców ugotujemy aromatyczny i rozgrzewający kompot, a ze skórek cytrusów, które na ogół natychmiast wyrzucamy, możemy zrobić pięknie pachnący cukier owocowy.

- Wyparzone i drobno starte skórki mieszamy z białym lub brązowym cukrem i przesypujemy do słoika - tłumaczy autorka bestsellerowej książki "Gotuję, nie marnuję. Kuchnia zero waste po polsku".

A zamiast kupować dżem lub marmoladę, poleca ona samodzielnie wykonać alternatywny słodki przysmak.

- Miękkie jabłka, śliwki, gruszki wrzucamy do zimnej wody, gotujemy przez 10 minut, a potem miksujemy i przekładamy do słoików. Taki mus przyda się do ciast lub naleśników - wyjaśnia.