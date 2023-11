Makłowicz robi naleśniki tylko w ten sposób. Bez mleka i wody smakują obłędnie

Zapiekanki ziemniaczane Ewy Wachowicz to prawdziwe "niebo w gębie"

Naleśniki to niezwykle uniwersalne, proste w przygotowaniu danie, które uwielbiają zarówno dorośli jak i dzieci. Można przygotować je na wiele sposobów - chociaż w Polsce tradycyjnie od dawien dawna podawane są na słodko, z serem, dżemem czy owocami, coraz częściej jadamy je także w wersji wytrawnej - np. ze szpinakiem czy farszem mięsnym. Mimo że przepis na naleśniki jest bardzo prosty i wymaga użycia tych samych kilku składników, każdy robi je po swojemu. Jesteście ciekawi jak smakują z przepisu znanego, podróżującego po różnych zakątkach świata kucharza - Roberta Makłowicza? Jesteśmy pewni, że będziecie zachwyceni.

Przepis na naleśniki według Roberta Makłowicza

Robert Makłowicz to ceniony dziennikarz kulinarny, który swoimi unikalnymi przepisami na przeróżne dania dzieli się od lat w swoim programie. Kiedyś zdradził widzom sposób na naleśniki - okazuje się, że robi je zupełnie inaczej aniżeli większość Polaków. Zamiast mleka czy wody używa... maślanki. A oto cały przepis krok po kroku.

Składniki szklanka maślanki

szklanka mąki pszennej

2 jajka

dwie łyżki oleju rzepakowego

szczypta soli i cukru do smaku

Sposób przygotowania:

W wysokim naczyniu połącz maślankę, jajka, mąkę, olej, sól oraz cukier przy pomocy trzepaczki lub miksera. Ciasto powinno być gładkie, bez grudek. Odczekaj 15 minut, aby ciasto "odpoczęło" i nabrało odpowiedniej, aksamitnej konsystencji. Rozgrzej dobrze patelnię, wlej na nią cienką warstwę oleju. Kolejno wylej niewielką porcję ciasta i smaż naleśniki z obu stron - około minutę z każdej.

W czym tkwi sekret idealnych naleśników? Pamiętaj o kilku rzeczach

Mimo że robienie naleśników jest banalne, nie zawsze udają się tak, jakbyśmy chcieli. Podczas przygotowywania ciasta zdaniem doświadczonych kucharzy, należy zwrócić uwagę na to, aby zgadzały się proporcje - na każdą szklankę mąki dodajemy zawsze szklankę mleka lub maślanki oraz 1/3 szklanki wody gazowanej. Po połączeniu wszystkich składników kluczowe jest, aby nie zabierać się od razu do smażenia, a poczekać przynajmniej kilkanaście minut, a nawet godzinę. Naleśniki należy smażyć tylko na dobrze rozgrzanej patelni - najlepiej płytkiej, specjalnie do tego przeznaczonej.