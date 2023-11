Piernik staropolski to kultowe ciasto, które warto przygotować przed Bożym Narodzeniem. Czy wiesz, dlaczego powinno tak długo leżakować?

Skąd pochodzi piernik staropolski?

Pierwsze wzmianki na temat ciasta, które przypomina nasz piernik staropolski, można znaleźć już w starożytnym Rzymie. Wspominał o nim Apicjusz, autor książek kucharskich. Niektórzy doszukują się jego korzeni w średniowieczu, kiedy to benedyktyni zalecali jedzenie aromatycznego ciasta chorym.

Już wtedy było wiadomo o antybakteryjnych i rozgrzewających właściwościach ciasta. Szybko stał się stałym elementem niemieckiej kuchni i był dostępny zarówno w aptekach, jak i na stołach możnowładców. Przez wysokie ceny przypraw, które były konieczne do przygotowania ciasta, piernik szybko stał się symbolem luksusu i dobrobytu.

W Polsce piernik zaczął zdobywać popularność w XV wieku. Na początku zasłynął w Gdańsku, niedługo potem we Wrocławiu. Natomiast w Toruniu powstało najwięcej zakładów piekarniczych, które oferowały aromatyczne ciastka.

Ile dojrzewa piernik staropolski? Kiedy go upiec?

Piernik staropolski to ciasto, które musi dojrzeć. Dzięki temu jego smak jest w stanie się "przegryźć". Masa dzięki leżakowaniu może przejść intensywnym zapachem i smakiem korzennych przypraw. Ciasto na piernik staropolski jest dość luźne, dlatego przez tygodnie dojrzewania, z masy może odparować nadmiar wody. Dodatkowy czas pomaga uzyskać właściwą konsystencję piernika.

Eksperci spierają się, ile powinien leżakować piernik. Niektórzy mówią, że trzy miesiące, większość przepisów zakłada, że wystarczy 6 tygodni. Jeśli boimy się, że ciasto się zepsuje, przypomnijmy sobie, że kiedyś upieczono piernik z ciasta, które dojrzewało przez 67 lat.

Jeśli zależy nam, aby cieszyć się ciastem podczas Wigilii, wystarczy, że zagnieciemy je w połowie listopada. Odważni mogą zagnieść je z początkiem grudnia. Warto jednak pamiętać, ze dłużej dojrzewający piernik może być smaczniejszy.

Jakie składniki potrzebne są do przygotowania piernika staropolskiego?

Do przygotowania pysznego piernika staropolskiego kluczowe są wysokiej jakości składniki. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że miasto będzie w stanie leżakować odpowiednio długo bez ryzyka popsucia się.

Jednym z najważniejszych składników piernika staropolskiego jest miód. W tym przypadku musi być to naturalny produkt. Dzięki jego właściwościom antybakteryjnym możemy liczyć, że przedłuży on świeżość ciasta i uchroni je od zepsucia. Do pieczenia sprawdzi się miód rzepakowy, wielokwiatowy, a także akacjowy. Te rodzaje miodu mają delikatny aromat oraz lekko słodki smak, który nie zdominuje ciasta.

Do piernika staropolskiego można użyć zwykłej mąki pszennej. Jej rodzaj nie ma tu większego znaczenia. Warto za to skupić się na wyborze przypraw. Najlepiej będzie stworzyć własną mieszankę, a niekoniecznie korzystać z gotowych i dostępnych w sklepach gotowców.

Do przygotowania przyprawy do piernika wystarczy zmieszać w odpowiednich proporcjach cynamon, goździki, imbir, gałkę muszkatołową, kardamon, pieprz oraz anyż, a następnie zmielić je w młynku do kawy. Tak przygotowana mieszanka będzie bardzo aromatyczna i pozbawiona zbędnych dodatków.

Sprawdź także: Staropolski piernik dojrzewający - jak go zrobić?

Jak przechowywać piernik staropolski?

Masa na piernik staropolski może być przechowywana w lodówce lub w spiżarni. Ważne jest to, aby temperatura była stosunkowo niska. Ciasto wystarczy przykryć ściereczką.

Zdjęcie Piernik staropolski może wytrzymać nawet kilka tygodni, jeśli będzie odpowiednio przechowywany / 123RF/PICSEL

Piernik warto upiec tydzień przed świętami. Jego gotowa wersja również pozostaje niezwykle długo świeża. Ciasto można zawinąć w papier albo ściereczkę, aby uchronić go przed obsychaniem. Warto pamiętać, że przełożenie piernika powidłami oraz oblanie go polewą mocno skraca jego termin przydatności do spożycia. Warto go przechowywać w takiej wersji w lodówce.

