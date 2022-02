Spis treści: 01 Domowe pączki: Czas dla drożdży

02 Domowe pączki: Nieumiejętne nadziewanie

03 Domowe pączki: Nieodpowiednia temperatura

04 Domowe pączki: Nie wszyscy naraz!

Jeśli nie mamy doświadczenia w smażeniu pączków, często możemy popełnić banalne błędy, które mogą bardzo łatwo storpedować nasze cukiernicze wysiłki. Jak smażyć pączki, by wyszły idealnie? Z pewnością wkładając w to serce! I przy okazji wystrzegając się tych pomyłek.

Domowe pączki: Czas dla drożdży

Gdy zbyt śpieszymy się z przygotowaniami, często nie dajemy drożdżowemu ciastu chwili czasu "na odpoczynek". Pozwólmy podzielonemu na porcje ciastu poleżeć około 20 minut. Dzięki temu będzie później bardziej puszyste i pięknie wyrośnie. Nie zalewajmy też nigdy drożdży wrzątkiem - jeśli je zabijemy, to ciasto nie urośnie wcale.

Domowe pączki: Nieumiejętne nadziewanie

Dobry pączek powinien posiadać pyszne konfiturowe nadzienie. Aby nie wyciekało, nie róbmy wgłębienia w jednym kawałku ciasta, później starając się ponownie zamknąć je wokół dżemu, ale zróbmy to z pomocą dwóch oddzielnych krążków ciasta, które połączymy po nałożeniu nadzienia. Pączki możemy także wypełniać dżemem po usmażeniu, gdy są jeszcze ciepłe! Z pomocą przyjdzie specjalna cukiernicza szpryca.

Domowe pączki: Nieodpowiednia temperatura

Prawidłowa temperatura do smażenia pączków to 175-180 stopni Celsiusza, niezależnie czy używamy oleju, czy smalcu. Jeśli nie korzystamy z termometru, możemy użyć przygotowanych zawczasu kilku frytek ze świeżego ziemniaka. Przed zanurzeniem pączków wrzućmy na olej "frytkę testową" - jeśli natychmiast zacznie się rumienić, to znaczy, że temperatura jest odpowiednia. W innym wypadku ryzykujemy, że nasze pączki będą surowe w środku albo nasiąkną tłuszczem.

Domowe pączki: Nie wszyscy naraz!

Jeśli rzucimy do smażenia zbyt dużo pączków naraz, to temperatura naszej frytury za bardzo spadnie. Najlepiej smażyć równocześnie najwyżej cztery pączki. Pozwoli nam to zachować odpowiednią temperaturę przez cały czas.



