W tłusty czwartek się nie liczy? Bynajmniej. Jeden pączek to prawie 300 kalorii. Na jednym poprzestaną jednak tylko ci z największą siłą woli. Co więc zrobić, by w ten dzień cieszyć się słodkimi wypiekami bez wyrzutów sumienia?

Pomogą pączki fit - dietetyczne słodkości, które sprawią, że będziesz mogła je zjeść bez wpływu na sylwetkę i zdrowie. Kluczowym jest rezygnacja z tradycyjnego smażenia ciastek w głębokim tłuszczu. To znacznie redukuje ich zawartość kaloryczną.

Idealny dietetyczny pączek. Oto przepis

Tradycyjny pączek to prawdziwa bomba kaloryczna. Dietetyczne są więc świetną alternatywą. Na to, ile kalorii mają pączki, wpływa ich sposób pieczenia. Aby więc przygotować fitpączki i bez wyrzutów sumienia zajadać się nimi w tłusty czwartek, upiecz je w piekarniku. Będą równie smaczne!

Żeby ograniczyć liczbę kalorii, obok pieczenia, zamiast smażenia, warto także zmniejszyć ilość tłuszczu w cieście, zamiast cukru dodać do pączków ksylitol, wykorzystać nadzienia z dżemów niskosłodzonych i budyniu oraz zamiast lukru wierzch udekorować ksylitolem lub erytrolem w pudrze.

Dietetyczne pączki z piekarnika - przepis

Fitpączki z piekarnika to sposób na zaoszczędzenie wielu kalorii. Przygotowane w ten sposób mają bowiem tylko 100 kcal! Czego potrzebujemy?

Składniki 500 g mąki orkiszowej,

50 g świeżych drożdży,

1 łyżka cukru,

100 g margaryny lub masła,

4 żółtka,

1 jajko,

250 ml mleka 0 proc. tł., Składniki dodatkowe 1 jajko

dowolny dżem niskosłodzony

Sposób przygotowania:

Ciepłe mleko należy wymieszać z 1 łyżeczką cukru, pokruszonymi drożdżami i kilkoma łyżkami mąki. Przykryć ściereczką i odstawić do wyrośnięcia na ok. 10-15 minut. Margarynę roztopić w rondelku. Żółtka, jajko i resztę cukru ubić na parze. Pozostałą mąkę wsypać do miski. Dodać rozczyn i masę jajeczną.

Całość wyrobić, dodając roztopioną margarynę, aż do uzyskania gładkiej masy. Przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia (ok. 50 minut). Następnie przełożyć ciasto na posypany grubą warstwą mąki blat i rozwałkować do uzyskania grubości ok. 1 cm.

Wykrawać krążki. Każdy lekko spłaszczyć, nałożyć na środek pół łyżeczki nadzienia, skleić brzegi i uformować kulkę.

Dietetyczne pączki układać na blachach wyłożonych papierem do pieczenia. Pozostawić do wyrośnięcia przykryte ściereczką - ok. 30 minut.

Gotowe pączki dietetyczne posmarować rozmąconym jajkiem i piec w temperaturze 180 stopni przez około 15 minut, aż do lekkiego zarumienienia.

Dietetyczne pączki na bazie twarogu - przepis

Fitpączki przygotować można również na bazie twarogu.

Składniki 300 g twarogu,

8 łyżek zmielonych płatków owsianych,

2 łyżki mąki żytniej,

1 jajko,

3 białka,

2 łyżki miodu Składniki dodatkowe dżem niskosłodzony

Sposób przygotowania

Piekarnik rozgrzać do 180 stopni. Odcisnąć wodę z twarogu, wrzucić do miski i połączyć z pozostałymi składnikami (poza białkami). Zmiksować. Białka ubić na sztywną pianę, dodać do reszty składników i delikatnie wymieszać szpatułką.

Gotową masę przełożyć do silikonowej formy na babeczki. Piec przez 30 minut. Po ostygnięciu nadziewać dietetyczne pączki szprycą wypełnioną dżemem.



