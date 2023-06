Spis treści: 01 Jakie ziemniaki do pieczenia?

02 Ziemniaki z piekarnika - jaka temperatura będzie idealna?

03 Dodatki i przyprawy do ziemniaków z piekarnika

04 Chrupiące ziemniaki z piekarnika bez gotowania

05 Ugotowane ziemniaki z piekarnika

06 Pieczone ziemniaki w piekarniku w mundurkach

07 Idealne ziemniaki z piekarnika. Szybki przepis od pani Heleny

Jakie ziemniaki do pieczenia?

Pieczone ziemniaki to doskonały dodatek do obiadu, dań mięsnych, rybnych, potraw z grilla, ale również wiele osób uwielbia jeść je solo, z dodatkiem śmietanki i surówki. To niewątpliwie jedno z najprostszych, najtańszych w przygotowaniu, a jednocześnie odżywczych dań. Zanim jednak przystąpisz do ich przygotowania, warto wiedzieć, jaką wybrać odmianę. Najlepiej zakupić ziemniaki typu B, które najbardziej polecane są do opiekania. Najpopularniejszymi odmianami do pieczenia są:

Irys

Irga

Gala

Ziemniaki z piekarnika - jaka temperatura będzie idealna?

Podczas pieczenia ziemniaków duże znaczenie ma temperatura. W przypadku ziemniaków surowych powinno być to 180-200 st. C. Czas pieczenia w tej temperaturze wynosi około 30 minut - do momentu zarumienienia. Ziemniaki powinny być miękkie w środku i złociste z wierzchu.

Dodatki i przyprawy do ziemniaków z piekarnika

Podczas doprawiania ziemniaków do piekarnika można użyć gotowej mieszanki przypraw lub też posypać je:

tymiankiem

rozmarynem

majerankiem

odrobiną gałki muszkatołowej

czosnkiem granulowanym

solą oraz pieprzem

Zdjęcie Aby ziemniaki były odpowiednio chrupiące i miękkie w środku, ważna jest odpowiednio wysoka temperatura / 123RF/PICSEL

Chrupiące ziemniaki z piekarnika bez gotowania

W piekarniku upiec można zarówno surowe ziemniaki jak i te wcześniej podgotowane. W przypadku surowych należy pokroić je na mniejsze kawałki i ustawić wyższą temperaturę.

Ugotowane ziemniaki z piekarnika

Pieczenie podgotowanych ziemniaków będzie mniej czasochłonne. W tym celu pokrojone warzywa należy ułożyć na blasze wyłożonej papierem do pieczenia lub w naczyniu żaroodpornym, skropić olejem, posypać przyprawami i wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 st. C na około 20 minut.

Pieczone ziemniaki w piekarniku w mundurkach

Ziemniaki można również upiec w mundurkach. Zanim włożysz je do piekarnika pamiętaj o dokładnym wyszorowaniu skórki - najlepiej przy użyciu szczoteczki. Gdy będą już czyste:

ułóż każdego ziemniaka na kawałku folii aluminiowej, posyp solą i dodaj łyżeczkę masła

zawiń szczelnie i umieść w naczyniu żaroodpornym

włóż do piekarnika nagrzanego na 180 st. C na około 45-50 minut

wyjmij wtedy, gdy będą miękkie - możesz sprawdzić to za pomocą patyczka od szaszłyka lub widelca

Zdjęcie Ziemniaki pieczone w mundurach są nie tylko smaczne, ale też najzdrowsze / 123RF/PICSEL

Idealne ziemniaki z piekarnika. Szybki przepis od pani Heleny

Do przygotowania idealnie chrupiących ziemniaczków z piekarnika potrzebne będzie:

Składniki Ziemniaki - 1 kg

Olej - 4 łyżki

Czosnek granulowany lub świeży (2 ząbki)

Kminek - 3 łyżki

Papryka słodka - 2 łyżeczki

Papryka ostra - 1/3 łyżeczki

Tymianek suszony - 3 łyżki

Sól, pieprz

Ziemniaki umyj, obierz i pokrój na ćwiartki. W misce połącz olej z przyprawami i dodaj pokrojone ziemniaki. Obtocz je dokładnie w marynacie. Ziemniaki ułóż na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i włóż do piekarnika nagrzanego na 200 st. C. Piecz przez 30 min do momentu, gdy będą miękkie w środku i złociste z wierzchu.