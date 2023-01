Dlaczego warto jeść ziemniaki?

Ziemniaki pojawiają się na stołach Polaków w różnych wersjach. Równie dobrze smakują zarówno pieczone oraz gotowane, jak i pod postacią puree. Idealnie pasują do mięs oraz sosów i stanowią bazę wielu innych potraw. Mowa o plackach ziemniaczanych, kluskach śląskich oraz kopytkach.

Od dawna panuje przekonanie, że ziemniaków należy unikać, będąc na diecie odchudzającej. Wbrew pozorom te warzywa nie są wysokokaloryczne. 100 g ziemniaków to mniej więcej 75 kalorii.

W dodatku są bogate w wiele witamin i minerałów. Zawierają m.in. potas, fosfor, magnez, a także witaminę C i witaminę B6 oraz błonnik. Ziemniaki są owiane złą sławę głównie przez dodatki, z którymi są podawane. To właśnie one sprawiają, że stają się tuczące.

Zdjęcie Podczas przyrządzania puree warto zastąpić masło i śmietanę odrobiną mleka / 123RF/PICSEL

Jakich dodatków do ziemniaków lepiej unikać?

Jak już wcześniej wspomniano, ziemniaki są wartościowymi warzywami. Chcąc utrzymać zgrabną sylwetkę, warto zadbać o prawidłowe nawyki żywieniowe i dbać, by dieta była zbilansowana i dostarczała zarówno odpowiedniej ilości kalorii, jak i składników odżywczych.

Nie ma konieczności rezygnowania z ziemniaków w obawie o wzrost wagi. Warto jedynie zwracać uwagę na to, z czym są podawane. Zaleca się unikać masła, śmietany i polewania ich tłuszczem ze skwarkami. To właśnie te dodatki sprawiają, że ziemniaki stają się tuczące. Poza tym lepiej unikać tłustych sosów oraz smażenia ziemniaków na słabej jakości olejach.

Najlepiej gotować całe bulwy wraz ze skórką. Wówczas zachowują najwięcej witamin i składników mineralnych. Ponadto, zamiast smażenia lepiej wybrać przygotowywanie ich na parze, a podczas przyrządzania puree warto zastąpić masło i śmietanę odrobiną mleka.

