Jakie sery wybrać przy wysokim poziomie cholesterolu? Pamiętaj o tej złotej zasadzie

Dieta może leczyć, może też rujnować zdrowie

Dobór produktów do jadłospisu ma kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i samopoczucia, w każdej sytuacji, a szczególnie wtedy, gdy dochodzi do nieprawidłowości w przebiegu procesów życiowych. Jedną z poważniejszych jest zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi, który obciąża serce i cały układ sercowo-naczyniowy. To bardzo popularne schorzenie, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie - wszak nieleczone, i/lub źle prowadzone, choroby kardiologiczne są wciąż jednymi z najczęstszych przyczyn zgonów.

Wysoki poziom cholesterolu i tłuszcze nasycone

Olbrzymi wpływ na poziom cholesterolu we krwi ma styl życia - z naciskiem na aktywność fizyczną i model odżywiania. Osoby spożywające duże ilości tłuszczów nasyconych, których źródłem są tłuste produkty odzwierzęce (tłuste czerwone mięso i tłuste produkty mleczne, w tym sery), są zdecydowanie bardziej narażone na odkładanie blaszek cholesterolowych w naczyniach krwionośnych i na rozwój miażdżycy.

Czy to oznacza, że przy podwyższonym poziomie cholesterolu trzeba wykluczyć z diety sery? Owszem, wszystkie tłuste. Jest jednak kilka serów, z których nie trzeba rezygnować. Przyjrzyjmy im się bliżej.

Mozzarella

Zdjęcie Mozzarella to sztandarowy włoski produkt, który sprawdzi się doskonale również w odsłonie deserowej / 123RF/PICSEL

Ten wdzięczny, bo uniwersalny, ser sprawdzi się nie tylko w wytrawnym, ale też słodkim wydaniu. Nienachalna w smaku, mozzarella może być elementem wielu dań, bo dobrze komponuje się z wieloma produktami. Doskonale smakuje w sałatkach - nie tylko warzywnych, ale również z dodatkiem owoców i orzechów.

Może być wartościowym i smacznym dopełnieniem jednego z najprostszych dań obiadowych, czyli makaronu z pesto - na przykład z czosnku niedźwiedziego - i pomidorków koktajlowych. Sprawdzi się w najzwyklejszych kanapkach, serwowanych na zimno lub ciepło. Podana na gorących tostach z plastrami gruszki i pokruszonymi orzechami włoskimi może być pyszną, i prostą w przygotowaniu, opcją kolacji, tak codziennej, jak i tej z lampką dobrego wina.

Mozzarella jest dobrym źródłem białka. Mała porcja (30g) tego sera dostarcza więcej białka niż szklanka mleka, ale nie to jest największym atutem dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu. Najważniejsze, że mozzarella ma znikomą zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych (zaledwie 3g/100g produktu).

Feta

Zdjęcie Sery mają pozytywny wpływ na kondycję i zdrowie naszych zębów / 123RF/PICSEL

Oryginalny ser feta, podobnie jak mozzarella, ma niską zawartość cholesterolu i nasyconych kwasów tłuszczowych (3g/100g sera). Warto jednak uważnie przyjrzeć się produktowi, który wkładamy do koszyka zakupowego. W powszechnej sprzedaży są sery, które mogą sprawiać wrażenie, że są serem feta. Na opakowaniach takich produktów jest informacja: "ser typu feta" lub "ser sałatkowy". Zdarza się, że są dwu-, a czasem nawet trzykrotnie tańsze od oryginalnej fety, ale nie mają jej zalet, co ważne szczególnie dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi.

Feta ma wyrazisty smak. Jest dobrym dodatkiem do kanapek, sałatek, makaronów, a także dań z dodatkiem owoców. Osoby, które nie boją się eksperymentować z nowymi smakami, mogą połączyć pokruszoną fetę z dobrej jakości dżemem owocowym i stworzyć pyszne nadzienie do słodko-wytrawnych tartaletek, naleśników czy gofrów.

Pamiętajmy jednak, że przy takich przysmakach, zwłaszcza przy podwyższonym poziomie cholesterolu, konieczne jest zachowanie umiaru. Nadwaga i otyłość osłabiają serce.

Biały ser

Twarożek czy popularne serki wiejskie są dobrym wyborem dla osób ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu we krwi. Te produkty mają wysoką zawartość białka i znikomą tłuszczu, w tym niewiele nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu.

Ricotta

Zdjęcie Ricotta pasuje na kanapkę, do ciast i farszów / 123RF/PICSEL

Mniej popularna wśród polskich konsumentów, ricotta jest prawdziwym rarytasem dla Włochów. Warto się nią zainteresować. Jest cenna odżywczo i ma niską zawartość kwasów nasyconych, co ma ogromne znacznie dla osób z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. Najlepszym wyborem, jak w przypadku każdego innego sera, będzie półtłusta. Dlaczego? Tłusta jest niewskazana z przyczyn oczywistych. W serach odtłuszczonych, pozbawionych nośnika smaku, którym jest tłuszcz, nierzadko jest znaczna ilość chemicznych dodatków do żywności, które nikomu nie dodadzą zdrowia.

Ricotta ma doskonałą smarowność, może pełnić rolę serka kanapkowego. Ubitą można podać jako kremowy, wysokobiałkowy deser.

Ser strunowy

Zdjęcie Aby zachować walory smakowe sera żółtego, należy przechowywać go w odpowiednich warunkach. / 123RF/PICSEL

Sery strunowe mają wiele odmian. Najczęściej występują w postaci "warkoczyków" lub płaskich pasków, które można łatwo odrywać. Ser strunowy powstaje zazwyczaj z połączenia sera mozzarella z cheddarem, czasem jest to sama mozzarella. Sery strunowe są niskotłuszczowe, zawartość tłuszczu zwykle nie przekracza 5g/100g produktu. Można zjadać je solo i dodawać do sałatek.