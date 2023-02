Ustalono, o której porze dnia należy jeść czosnek. Zły cholesterol nie ma szans!

Jakie właściwości ma czosnek?

Zdrowie Zbije cholesterol, obniży ciśnienie. Do tego zadba o wątrobę i nerki Czosnek od lat uchodzi za naturalny antybiotyk i jest chętnie stosowany podczas przeziębienia oraz w leczeniu różnego rodzaju infekcji, zwłaszcza tych, które dotykają górne drogi oddechowe.

Jest doceniany szczególnie za właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze. Poza tym czosnek jest źródłem flawonoidów oraz aminokwasów.

Zawiera również wapń, potas i magnez, a także takie witaminy jak A, B1, B2 oraz C.

Oto jak jeszcze działa czosnek:

Reklama

wykazuje pozytywny wpływ na łagodzenie dolegliwości ze strony układu pokarmowego

korzystnie działa na układ krążenia

obniża poziom cholesterolu

wykazuje działania przeciwnowotworowe

wspomaga profilaktykę udarów mózgu i zawałów serca

Zdjęcie Rozdrobniony czosnek zawiera najwięcej prozdrowotnych składników / 123RF/PICSEL

Zobacz także: Jedne z najzdrowszych ryb. Dużo lepszy wybór niż śledź czy pstrąg

Kiedy najlepiej jeść czosnek?

Czosnek wykazuje pozytywne działanie na organizm, ale jak się okazuje, chcąc w pełni skorzystać z dobroczynnych właściwości czosnku, trzeba jeść go o konkretnej porze dnia. Zdaniem ekspertów po czosnek najlepiej sięgać rano. Najlepiej jeść jeden ząbek na czczo i popijać go szklanką wody. Wówczas działa na organizm najmocniej. Regularne spożywanie czosnku w ten sposób będzie pomocne w zapobieganiu infekcji i przy okazji oczyści organizm z toksyn.

Zobacz także: Polacy pochłaniają je na potęgę. Zwiększają ryzyko raka żołądka

Warto podkreślić, że czosnku w ten sposób nie powinny jeść osoby, które borykają się z problemami ze strony żołądka. Nie zaleca się tego również osobom ze zbyt niskim ciśnieniem.

Nie tylko pora dnia jest ważna, ale również forma podania. Otóż to rozdrobniony czosnek zawiera najwięcej prozdrowotnych składników, a więc tuż przed zjedzeniem go na czczo trzeba go rozgnieść lub drobno pokroić nożem. Wówczas alliina rozpada się na allicynę, która odpowiada m.in. za działanie bakteriobójcze. W związku z tym podobnie jak rozgnieciony ząbek czosnku zadziała świeży sok czosnkowy.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Na zdrowie": Czosnek - superfood. Nadaje smak potrawom i jest wyjątkowy zdrowy Interia.tv