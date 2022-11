Spis treści: 01 Kultowe śniadanie w czasach PRL-u

02 Z czym może być zupa mleczna?

03 Jak zrobić dobrą zupę mleczną?

04 Ile mleka do zupy mlecznej?

05 Czy zupa mleczna jest zdrowa?

06 Zupa mleczna - ile ma kalorii?

07 Jakie są rodzaje zup mlecznych?

Kultowe śniadanie w czasach PRL-u

Zupa mleczna z makaronem była jednym z głównych dań, jakim żywili się Polacy w czasach PRL-u, kiedy to w sklepach dostępna była jedynie garstka produktów, o przesycie nie było mowy, a człowiek do pełni szczęścia potrzebował jedynie ciepłego posiłku. Wtedy to gospodyni domowe wytężały swoją kreatywność, próbując stworzyć "coś z niczego". Miały do dyspozycji bowiem tylko kilka podstawowych produktów, z których musiały wyczarować śniadanie, obiad i kolację dla całej rodziny.

Z czym może być zupa mleczna?

Również w dzisiejszych czasach w wielu domach podaje się zupę mleczną - posiłek, który może wzbudzać skrajne emocje. Jednym smak ten kojarzy się z beztroskim dzieciństwem i chętnie wracają do takich śniadań, dla innych zaś to znienawidzone danie, które przed laty rodzice czy dziadkowie próbowali wmuszać na siłę.

Zupę mleczną podawało się niegdyś na wiele sposobów - z lanymi kluskami, makaronem lub kaszą manną. Równie dobrze smakuje też na słodko z cukrem, jak i z dodatkiem soli. Niektórzy rozpuszczają w mleku jednocześnie te dwa składniki, by smak był bardziej wyrazisty.

Jak zrobić dobrą zupę mleczną?

Najpopularniejsza jest jednak zupa mleczna z makaronem. Dla tych, którzy zapomnieli jak ją przyrządzić, mamy wyśmienity przepis. Jej przygotowanie nie zajmie wiele czasu, składniki są zazwyczaj w każdej kuchni, więc będzie to świetna opcja np. gdy zabraknie świeżego pieczywa, a tym samym pomysłów na smaczne śniadanie.

Zupę mleczną przyrządza się na wiele sposobów, z różnymi dodatkami. Można do niej dodać zwykły makaron, np. świderki i łyżeczkę cukru, podać ją z zacierkami bądź też z lanym ciastem. Wszystko to zależy od indywidualnych upodobań. Każda zupa mleczna ma jednak swoją podstawową bazę, a oto co potrzeba by ją przygotować:

Składniki 250 ml tłustego mleka

30 g makaronu świderki

łyżeczka cukru

szczypta soli

1/4 łyżeczki cynamonu lub cukru cynamonowego

Makaron ugotować do miękkości, odcedzić i zahartować zimną wodą, przełożyć do miseczki. Mleko podgrzać w rondelku, dodać cukier, sól i cynamon. Potem wystarczy zalać kluski gorącym mlekiem i gotowe!

Ile mleka do zupy mlecznej?

Podane wyżej proporcje odpowiadają posiłkowi dla jednej osoby. Szklanka mleka, czyli mniej więcej 250 ml będzie więc idealna na sycącą zupę mleczną na pojedynczą porcję.

Czy zupa mleczna jest zdrowa?

Zupa mleczna to posiłek bogaty w białko i tłuszcze zwierzęce. Jest także doskonałym źródłem wapnia. Specjaliści ds. żywienia nie zalecają jednak jedzenia produktów mlecznych w dużych ilościach, dlatego więc codzienne jej serwowanie nie będzie najlepszym pomysłem. Nadmiar nabiału w diecie może bowiem skutkować problemami ze zdrowiem, m.in. odwapnieniem kości czy zakwaszeniem organizmu.

Zupa mleczna - ile ma kalorii?

Jedna porcja zupy mlecznej z makaronem to około 200-300 kcal, w zależności, od jakiego tego użyjemy mleka. Jeśli przygotujemy ją na bardziej tłustym, kaloryczność nieco wzrośnie.

Jakie są rodzaje zup mlecznych?

Mimo iż przepis na klasyczną zupę mleczną przyrządzaną za czasów PRL-jest tylko jeden i można go nieznacznie modyfikować, Polacy zdążyli już wymyślić różne alternatywy. Chętnie przygotowują również zupę mleczną z kaszą manną, z ryżem, z owocami, orzechami, migdałami, a zamiast mleka krowiego wykorzystują niekiedy roślinne zamienniki jak np. mleczko kokosowe. Sposobów na przygotowanie podobnego śniadania czy kolacji jest bardzo wiele, jednak smak tradycyjnej zupy mlecznej może być tylko jeden.





