Spis treści: 01 Placki ziemniaczane każdą okazję

02 Zetrzyj na tarce i dodaj do ziemniaków. Placki wyjdą obłędne

03 Jak smażyć placki ziemniaczane z marchewką?

Placki ziemniaczane każdą okazję

Z jednej strony kojarzą się z daniem typowym dla barów mlecznych. Starte ziemniaki z dodatkami to pomysł na prosty, a zarazem niedrogi obiad, który zadowoli wszystkich domowników. Nie należy jednak utożsamiać ich wyłącznie z sycącą potrawą na co dzień. Odpowiednio dobrane dodatki do placków ziemniaczanych pozwalają zamienić je w wyszukaną ucztę.

Serwowanie ich z gulaszem to zawsze dobry pomysł, zwłaszcza gdy przy naszym stole zasiadają fani konkretnych, mięsnych specjałów. Placki ziemniaczane połącz z wędzonym łososiem, by uczynić z nich bardziej wykwintny przysmak. Pysznie będą smakować w wersji inspirowanej góralskimi recepturami — z żurawiną i oscypkiem.

Sposób podania placków ziemniaczanych zostawiamy twojej inwencji. Wcześniej proponujemy dodanie do masy jednego składnika, który poprawi smak dania, niezależnie od tego, z czym je serwujesz.

Zetrzyj na tarce i dodaj do ziemniaków. Placki wyjdą obłędne

Mowa o swojskiej i łatwo dostępnej marchewce. Na danie przygotowywane z jednego kilograma ziemniaków wystarczą dwie sztuki. Zetrzyj je na tarce o małych lub dużych oczkach — w zależności od tego, jak drobno trzesz ziemniaki.

Co daje marchewka w przepisie na placki ziemniaczane? Urozmaica ich smak, dodając delikatnej słodyczy. Bez obaw, nie zamieni twojego obiadu w danie deserowe. Przy okazji placki z ziemniaków zyskają jeszcze bardziej apetyczny kolor i będą cudownie rumiane.

Zdjęcie Placki ziemniaczane przed podaniem możesz posypać koperkiem, szczypiorkiem lub natką pietruszki / 123RF/PICSEL

Jak smażyć placki ziemniaczane z marchewką?

Z powodzeniem wykorzystasz swoją sprawdzoną recepturę, modyfikując ją jedynie o marchewkowy akcent. Kilogram ziemniaków i dwie marchewki obierz, następnie zetrzyj na tarce. Ostrożnie je posól odstaw na kilka minut, aby puściły soki. W międzyczasie drobno posiekaj jedną cebulę oraz dwa ząbki czosnku.

Wszystkie składniki wymieszaj, następnie dodaj dwa jajka i dwie łyżki mąki. Gdy masa będzie gotowa, przejdź do smażenia placków ziemniaczanych. Nie będą wchłaniać tłuszczu, jeśli ułożysz je na porządnie rozgrzanym oleju i będziesz smażyć na średnim ogniu. Po zdjęciu z patelni ułóż je na krótką chwilę na ręczniku papierowym.

