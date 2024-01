Spis treści: 01 Pożywny posiłek na początek dnia

02 Płatki owsiane z kurkumą - dobry wybór na śniadanie

03 Złota owsianka - przepis krok po kroku

Pożywny posiłek na początek dnia

Owsianka to doskonała odmiana dla tradycyjnych śniadań, które przeważnie składają się ze sporej porcji chleba oraz licznych dodatków. Możemy przyrządzić ją tuż przed zjedzeniem, ugotować dzień wcześniej, a także podawać na ciepło i zimno. Płatki owsiane, które stanowią główny składnik dania, obfitują zarówno w rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny błonnik.

Uważa się go za ten składnik diety, który reguluje poziom cukru we krwi, poprawia trawienie oraz pomaga utrzymać prawidłową wagę ciała. Porcja płatków owsianych zjedzona jako pierwszy posiłek w ciągu dnia nie tylko nasyci na długie godziny, ale także zapewni zastrzyk energii i obniży poziom złego cholesterolu we krwi. Włączenie owsianki do regularnego repertuaru śniadaniowego chroni organizm przed chorobami sercowo-naczyniowymi.

Reklama

Sprawdź: Syci, dba o jelita, odchudza. Takie śniadanie przygotujesz w minutę

Płatki owsiane z kurkumą - dobry wybór na śniadanie

Zdjęcie Regularne jedzenie owsianki może uchronić przed Alzheimerem / 123RF/PICSEL

Złociste płatki owsiane nieco odbiegają od klasycznej wersji podawanej na śniadanie, jednak ani trochę nie ustępują jej smakiem. Mówi się, że diabeł tkwi w szczegółach - stwierdzenie to idealnie pasuje do złotej owsianki. Kluczowy składnikiem w daniu jest kurkuma, przyprawa, która doskonale rozgrzewa i ma dobroczynny wpływ na funkcjonowanie organizmu.

Mówiąc o właściwościach kurkumy, nie można zapomnieć o działaniu przeciwbakteryjnym, antywirusowym oraz likwidującym stany zapalne. Na tym zalety jednej z popularniejszych indyjskich przypraw wcale się nie kończą. W wyniku licznych badań wykazano, że regularne dodawanie jej do potraw może zahamować ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera.

Sprawdź: Odchudzający dodatek do owsianki. Szybko podkręci metabolizm

Złota owsianka - przepis krok po kroku

Składniki:

1 łyżeczka oleju kokosowego

1 łyżeczka kurkumy

½ łyżeczki cynamonu

szczypta czarnego lub kolorowego pieprzu

¼ szklanki płatków owsianych górskich

1 szklanka mleka lub wody

1 łyżeczka miodu

Przygotowanie:

Do rondelka dajemy łyżeczkę oleju kokosowego, dolewamy mleko, wsypujemy kurkumę, cynamon oraz pieprz. Wszystkie składniki podgrzewamy do momentu, w którym mleko zacznie wrzeć. Kiedy tak się stanie, możemy dosypać płatki owsiane. Owsiankę gotujemy ok. 10 minut. W tym czasie zauważymy, że zawartość rondelka zgęstniała, a płatki zmiękły. Po upływie wyznaczonego czasu ściągamy owsiankę z ognia, odstawiamy do przestygnięcia i doprawiamy miodem oraz ulubionymi dodatkami, np. orzechami lub owocami. Smacznego!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zmysłowe smaki: Owsianka z jabłkami Interia.tv

Sprawdź również:

Wafle z mlekiem w proszku siostry Anastazji

Szybkie ciasto na Święto Trzech Króli