Robię z niego placki, dodaję do tuńczyka. To najlepsza baza dań

Grudkowata konsystencja sprawia, że niektórzy niechętnie włączają go do swojego menu. Tymczasem właściwości serka wiejskiego sprawiają, że warto dać mu szansę. Tym bardziej że za każdym razem może smakować inaczej, nadaje się bowiem do przygotowania zarówno słodkich przekąsek, jak i wytrawnych dań. Co daje jedzenie serka wiejskiego i jak wyczarować z niego naprawdę apetyczne specjały?