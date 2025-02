Tort Sachera - charakterystyka

Tort Sachera to czekoladowy tort, którego autorem był austriacki cukiernik Franz Sacher. W 1832 r. Sacher pełnił rolę młodszego kucharza na dworze księcia Metternicha i pod nieobecność swojego przełożonego, szefa kuchni, otrzymał zadanie stworzenia nowego, niebanalnego deseru.

Sacher przygotował tort czekoladowy przekładany marmoladą morelową i polany rozpuszczoną czekoladą. Do dziś tort Sachera uznawany jest za jeden z najlepszych deserów na świecie.

Ten klasyczny, wiedeński deser wyróżnia się głębokim smakiem czekolady i delikatnym przełamaniem smaku w postaci marmolady owocowej. Jeśli dodamy do tego delikatny biszkopt i pyszną polewę, mamy wówczas do czynienia z cukierniczym arcydziełem.

Tort Sachera - składniki

Ciasto

125 g mąki pszennej,

130 g gorzkiej czekolady,

120 g masła,

110 g cukru pudru,

90 g białego cukru,

5 jajek,

15 g kakao,

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia,

szczypta soli.

Nadzienie

250 g dżemu morelowego,

80 ml rumu brązowego.

Polewa

170 g cukru pudru,

125 g gorzkiej czekolady,

100 ml wody,

Owoce

5 moreli.

Tort Sachera - przepis

Do małej miseczki przelewamy żółtka jaj, a białka powinny trafić do większej miski. Do białek wsypujemy szczyptę soli i ubijamy. Gdy powstanie gęsta piana, powoli dodajemy cukier i ubijamy do momentu, aż piana będzie sztywna.

Do drugiej miski wkładamy masło w temperaturze pokojowej i cukier puder, całość ucieramy w mikserze ustawionym na średnią moc obrotów. Gdy masa zrobi się puszysta, dodajemy żółtka i nadal miksujemy, by całość dobrze się połączyła.

Do rondelka wkładamy czekoladę i rozpuszczamy na małej mocy palnika. Rozpuszczoną czekoladę przelewamy do masy z żółtek i dokładnie miksujemy.

Tort Sachera uznawany jest za jeden z najlepszych deserów na świecie 123RF/PICSEL

Do masy z żółtek i czekolady wsypujemy mąkę, proszek do pieczenia i kakao, następnie miksujemy na małych obrotach. Masę z białek łączymy z masą z żółtek i dokładnie ręcznie mieszamy.

Tortownicę wyścielamy papierem do pieczenia i wlewamy masę. Ciasto pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C przez ok. 45 minut. Po tym czasie wyjmujemy ciasto i odstawiamy do ostygnięcia.

Kolejny etap to przygotowanie nadzienia. W tym celu ciasto kroimy na pół i skrapiamy rumem. Na jedną połowę ciasta aplikujemy ¾ dżemu morelowego i przykrywamy drugą połową ciasta. Pozostałym dżemem smarujemy wierzch i boki. Ciasto delikatnie przekładamy do zamrażalki.

Czas na polewę czekoladową. Do rondelka wsypujemy cukier puder i dodajemy wodę, następnie na małej mocy palnika gotujemy do momentu rozpuszczenia się cukru. Czekoladę łamiemy w mniejsze kawałki i dodajemy do rondelka z wodą i cukrem pudrem. Całość miksujemy na gładką masę, następnie przecieramy ją przez sito.

Ciasto wyjmujemy z zamrażalki i polewamy go czekoladą, dokładnie rozprowadzając na całej powierzchni. Tak przygotowane ciasto zamykamy w lodówce na dwie godziny. Morele sparzamy we wrzątku, zdejmujemy z nich skórkę, pozbywamy się pestek i kroimy w drobną kostkę, którą posypujemy ciasto.

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press