Faworki z karpia to niewielkie kąski ryby pozbawionej ości. Mogą stanowić świetną alternatywę do tradycyjnych kawałków ryby smażonych na patelni. Nie tylko świetnie smakują, ale i z uwagi na kształt ciekawie prezentują się na talerzu.

Czytaj także: Wigilijny karp z przepisu Magdy Gessler. W mig zniknie ze stołu

Jak zrobić faworki z karpia? Składniki

Do przygotowania faworków z karpia potrzebujemy:

Reklama

dwa filety z karpia,

jedną cebulę,

trzy łyżki mąki pszennej,

sól,

pieprz,

pół litra oleju do smażenia.

Zdjęcie Faworki z karpia są proste w przygotowaniu / Marianna OSKO/East News / East News

Faworki z karpia - przepis

Kawałki ryby dokładnie myjemy i osuszamy ręcznikiem papierowym. Filety kroimy w paski o szerokości 2,5 cm. W każdym pasku - mniej więcej na środku - robimy niewielkie nacięcie na wylot i przekładamy przez nie jeden koniec ryby, dokładnie tak samo, jak w przypadku przygotowywania tradycyjnych faworków.

Tak przygotowane kawałki karpia solimy i posypujemy pieprzem. Cebulę siekamy w tzw. piórka. Na do naczynia wykładamy część posiekanej cebuli, na nią kładziemy kawałki karpia, a na wierzch ryby pozostałą cebulę. Naczynie przykrywamy i odstawiamy w chłodne miejsce na kilka godzin.

Gdy ryba zamarynuje się w kawałkach cebuli, karpia wyjmujemy z naczynia i dokładnie obtaczamy w mące. Do naczynia, w którym będziemy smażyć kawałki ryby, wlewamy około pół litra oleju i czekamy, aż dobrze się nagrzeje. Karpia delikatnie i ostrożnie wkładamy do gorącego oleju i smażymy przez 5 minut. Usmażonego karpia przekładamy do naczynia wyścielonego ręcznikiem papierowym. Gotowe!

Warto wiedzieć: W Wigilię smażę karpia wyłącznie na jednym oleju. Skórka chrupie, mięso zostaje soczyste